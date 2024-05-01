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  4. Komünist Başkan, Tunceli'de 230 milyon TL borç bırakmış! DEM Parti yönetimi açıkladı

Komünist Başkan, Tunceli'de 230 milyon TL borç bırakmış! DEM Parti yönetimi açıkladı

01.05.2024 14:45
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Tunceli Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde göreve gelen DEM Parti'li yönetim, 'Komünist Başkan' olarak bilinen önceki başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kalan borçları duyurdu. Yapılan açıklamada Tunceli Belediyesi'nin toplam 230 milyon TL borcu olduğu belirtildi.

Komünist Başkan, Tunceli'de 230 milyon TL borç bırakmış! DEM Parti yönetimi açıkladı

Tunceli'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, belediye başkanlığına DEM Parti’li Cevdet Konak seçildi. Belediye yönetimini devralan Cevdet Konak ve belediye eş başkanı Birsen Orhan ile Belediye Meclis Toplantısı’nda önceki Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kalan borçları açıkladı.

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Belediyeyi devraldıktan sonra envanter çalışması yaptıklarını belirten Başkan Konak, şu ifadeleri kullandı;

“Belediyemizin 15 aktif müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmet binası olmadığından dolayı fırın binası ve otogar biraz kısıtlı şartlarda hizmet vermekteyiz. Belediyemize ait olup yıkılması gereken binalar, belediye eski hizmet binası, itfaiye binası, eski Gençlik Kültür Merkezi binası. Belediyemize ait gayrimenkuller 193 iş yeri kiralık olarak verilmiş. Moğultay Mahallesi'nde Dersim Apartmanı’nda 6 mesken, 6 büro, yeni belediye iş hanında 4 mesken, bir misafirhane, belediyemiz fırın binası, otogar binası, belediyeye ait değirmen, eski mezbaha yeri, sebze hali, 1 adet asfalt plenti, İstanbul Şişli'de 6 katlı bina, Atatürk Mahallesi’nde 2 lojman, 1 pazar yeri, 1 arıtma tesisi ve hayvan bakım barınağı. Araç iş makinesi toplam sayısı 71 adettir. Bunların dört tanesi hibedir, 7 tanesi de arızalı durumda. Yani daha doğrusu hurdaya çıkarmış durumda. Aktif çalışan araçlarımızla altyapı, çevre düzenleme ekibi çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlatmış bulunuyoruz”

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Belediyesi DEM Parti
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