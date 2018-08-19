Artvin'de çevreciler piknikte buluştu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği ve çevre platformu üyeleri, 'Cerattepe için Artvin buluşması' adıyla 25 Ağustos'ta düzenlemek istedikleri konser ve söyleşiye valilik tarafından izin verilmemesi üzerine Kafkasör Yaylası'nda düzlenen piknikte bir araya geldi.

Artvin Çevre Platformu'nun düzenlediği ve Yeşil Artvin Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı 'Cerattepe için Artvin Buluşması' etkinliği Kafkasör Yaylası'nda gerçekleşti. Artvin Valiliği'nin konser ve söyleşi etkinliğine izin vermemesi üzerine çevreciler, yaylada piknik yaparak tepkilerini dile getirdi. Yaylaya 'Madene hayır' yazılı tişörtler giyinerek gelen çevreciler, yanlarına getirdikleri pasta, börek ve yöresel yemekleri de birbirlerine ikram etti. "Katil şirket Artvin'i terk et" sloganı atan çevreciler, piknikte akordeon eşliğinde horon oynayarak tepkilerini gösterdi.

'BENİ ÖLDÜRSÜNLER YETER Kİ ARTVİN KURTULSUN'

Cerattepe mücadelesinin simgesi haline gelen Erzade Yalçıntaş (95) da pikniğe katılarak, mücadelelerinin süreceğini söyledi. Yalçıntaş, "Cerattepe'de madene 'kesinlikle hayır' diyorum. Memleketimizi çöl etmesinler, yeşilimizi soldurmasınlar. Arılarımızı balıklarımızı öldürmesinler, doğamızı kirletmesinler. Desinler ki 'Seni burada öldüreceğiz madeni de durduracağız', hemen yatarım bıçak altına. Beni öldürsünler, yeter ki Artvin kurtulsun" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'

İstanbul'da bulunan Artvin STK ve Platformları adına konuşan Mustafa Melek de, OHAL koşullarında doğa yanlısı mücadelenin zor olduğu dönemlerde Cerattepe mücadelesini Artvin dışına taşıyabilmek için çaba gösterdiklerini belirterek, önemi bir etkinliğe imza atıldığını ifade etti.

'BİZ İNSANLARIN BAŞINA ZEHİR DÖKMÜYORUZ'

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da valiliğin konser ve söyleşiye izin vermemesinin programı bir piknik ve sohbet etkinliğine dönüştürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Esasında bugün burada bir forum yapılacaktı, Çoruh Park'ta da bir konser düzenlenecekti. 25 Temmuz'da Artvin Valiliği'ne başvurduk. Ne yazık ki son 2 gün kala mesai bitimine doğru sudan bahanelerle etkinliğimizi valilik iptal etti. Bu yasaklamanın anlaşılabilir bir tarafı yok. Biz insanların başına zehir dökmüyoruz, onlara zarar vermiyoruz, biz sadece pikniğimizi yapıyoruz şu anda."

'AMACIMIZ DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK'

Avukat Bedrettin Kalın da amaçlarının doğaya sahip çıkmak olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin birçok yerinden insanlar kalkıp buraya kadar geldiler. 24 saat yolculukları göze alarak gelmelerinin sebebi şudur; Bu doğaya, Artvin'e sahip çıkmak için buradalar. Cerattepe'deki bir madenciliğin çevresel etkilerinin ağır olacağını biz söylemiyoruz, bilim insanları söylüyor. Biz bu doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere aktarılmasının inancıyla bu işi yapıyoruz. 25 bin kişilik bir kent yaşamının tam üzerinde madencilik faaliyeti yapılmaya çalışılıyor; biz buna engel olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, akordeon eşliğinde horan oynanması ile sona erdi.