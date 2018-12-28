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Artvin'de elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

Artvin'de elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

ARTVİN (AA) - Artvin’in Murgul ilçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

İlçedeki bakır madeni ocağında çalışan elektrik teknisyeni Mehmet Kalyoncu (36), arızayı gidermek için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapıldı.

Durumu fark eden Kalyoncu'nun arkadaşları durumu jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince direkten indirilen Kalyoncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kalyoncu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Artvin Teknisyen

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