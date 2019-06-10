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Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Artvin Offroad ve motosiklet kulübü üyelerinin katılımıyla kortej geçişi düzenlendi.
Artvin’de Offroad Spor Kulübü ve Artvin Motosiklet Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturuldu.
Bölgede faaliyet gösteren birçok offroad ve motosiklet grubunun katıldığı kortej, Artvin İl Jandarma Komutanlığı önünde başladı. Jandarma araçları eşliğinde şehir turu atan grup daha sonra dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’ye çıktı. Araçlarının üzerine Türk bayraklarını asan motosiklet ve offraod tutkunları, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Atatürk heykeli önünde “180 yıllık şanlı mazisiyle jandarma halkının hizmetinde” yazılı pankart açtılar.
Etkinliğe katılan kulüp üyelerinin jandarmalarla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu

Artvin’de jandarma için kortej oluşturuldu
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