HABER

Artvin'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Borçka ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle can kaybının yaşanmaması vatandaşları sevindirdi - Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur: - "Moral bulduğumuz şey can kaybımızın olmaması. Allah'a şükürler olsun"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmaması vatandaşları sevindirdi.

Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle menfezlerin tıkandığını söyledi.

Olayın ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Kambur, "Burası üçüncü kez aynı şekilde oluyor. Bunu engelleyemedik. Orada yaşayan ve mahsur kalan aileleri de bir sıkıntı yaşanmasın diye güvenli bölgeye taşıdık." dedi.

Kambur, sabah 08.30 gibi yağmurun şiddetini artırdığını belirterek, "Belediye, İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları ve diğer bütün ilgili ekiplerimiz buraya geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Moral bulduğumuz şey can kaybımızın olmaması. Allah'a şükürler olsun. İnşallah yağmur yavaşça duruyor." diye konuştu.

İlçede esnaf olan Yaşar Özdemir de yağışın sabah namazından sonra şiddetini artırdığını aktararak, "Yağış şiddetlendikten sonra dere birden kabardı. Allah'ımıza şükürler olsun can kaybımız yok. Hasar var. Gelen mala gelsin, yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Bu okula gelenler gözlerine inanamıyorBu okula gelenler gözlerine inanamıyor
(Özel) "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında(Özel) "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.