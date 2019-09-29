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Artvin'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Borçka ilçesinde yağış sebebiyle meydana gelen heyelan ve su baskınlarında zarar gören ev, iş yeri ve yollarda başlatılan temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor - AK Parti Milletvekili Erkan Balta: - "2015 sel felaketinden sonra DSİ'nin bölgemizde aldığı tedbirlerin sonuç verdiğini gördük"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sebebiyle zarar gören ev, iş yeri ve yollarda başlatılan temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Yağıştan en fazla etkilenen Borçka ilçesinde Kaymakamlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Vatandaşların ev ve iş yerlerini temizlediği ilçede, İl Özel İdaresi ekipleri Borçka-Muratlı yolunda, derenin taşması sonucu su ve toprağın dolduğu Muratlı tünelinde temizlik çalışması yürütüyor.

Su hatlarının zarar görmesi nedeniyle kesinti yaşanan mahallelerde, Borçka Belediyesi ve Türk Kızılayı ekiplerince vatandaşlara içme suyu dağıtıyor.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, sorun yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Milletvekili Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan felakette en büyük tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu söyledi.

Ev ve iş yerleri ile bazı kara yollarında hasarlar olduğunu belirten Balta, "Buralardaki hasarların zorlukları olsa da telafisi var. Can kaybının telafisi yok." dedi.

Balta, DSİ'nin taşkınlara karşı aldığı önlemlere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş yıllardaki afetlerden sonra DSİ'nin yapmış olduğu taşkın koruma setleri, yağış miktarını göz önünde bulundurduğumuzda afetin derecesinin bu seviyede kalmasını sağlamış. Bundan da çok büyük memnuniyet duydum. 2015 sel felaketinden sonra DSİ'nin bölgemizde aldığı tedbirlerin sonuç verdiğini gördük. Dün Arhavi ilçemize Borçka'dan daha fazla yağış düştü. Orada şükür bir sorun yaşanmadı."

İncelemelerinde neler yapılması gerektiğini yerinde tespit ettiğini aktaran Balta, ilçede bazı mahallelere altyapının tahrip olması nedeniyle su verilmediği kaydederek, "Gerek Kızılay gerek Kaymakamlığımız gerekse Belediyemiz sorun çözülene kadar tedbirleri almış durumdalar. Vatandaşlarımıza su dağıtılıyor." diye konuştu.

İlçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde ikamet eden Ethem Özdemir, yağış nedeniyle evinin arkasında toprak kayması olduğunu söyledi.

Kayan toprağın evin arka duvarını yıkarak içeri dolduğunu anlatan Özdemir, "Ev perişan vaziyette. Akıl alır gibi değil. Olay sırasında biz köydeydik, cana bir şey gelmedi." ifadesini kullandı.

Heyelan olan bölgede koruma duvarı yapılmasını isteyen Özdemir, "Yetkililer bu konuda bize yardımcı olursa mutlu oluruz. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin." dedi.

Öte yandan, yağıştan etkilenen Hopa ilçesinde de altyapı onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Borçka Şidetli yağış

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