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Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu mesleği ne? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında?

30.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzu Çerkezoğlu, doktor kimliğinin yanında aynı zamanda insan hakları aktivisti ve sendikacıdır. Gençlik yıllarında birçok öğrenci hareketinin içerisinde yer alan Arzu Çerkezoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji bölümünde tamamlamıştır. 1 Mayıs’ın yaklaşması ile İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Çerkezoğlu, hem işçi bayramı hem de koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arzu Çerkezoğlu aynı zamanda DİSK’in ilk kadın başkanıdır.

Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu mesleği ne? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında?

Gezi parkı olaylarında, söylemleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefine giren Arzu Çerkezoğlu, Erdoğan tarafından “aşırı sendikacı” sıfatı ile anıldı. Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko’nun istifasının ardından 15. Genel Kurul’da DİSK’in Genel Başkanı seçildi. Hayatı boyunca pek çok sağlık ve insan hakları konusunda görüş sunan Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlenmiştir.

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Arzu Çerkezoğlu (d. 11 Ağustos 1969; Şavşat, Artvin), Türk doktor, insan hakları aktivisti ve sendikacıdır. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) mevcut genel başkanıdır. DİSK'in ilk kadın başkanıdır.

DİSK'in ilk kadın genel sekreteri olmasını takiben mevcut başkan Kani Beko'nun istifası sonrasında başkanlığa seçilerek DİSK'in ilk kadın başkanı oldu.

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Gençlik yıllarında öğrenci hareketlerinin içinde yer aldı. İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nunda kurucu genel sekreterlik yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve SES'te şube başkanlığı görevini yürüttü. Kamu görevi sona erince 2001'de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı. 2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi.

Gezi Parkı protestoları döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tutumları nedeniyle "aşırı sendikacı" olarak nitelendirildi. Haziran 2016'da Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Çerkezoğlu, Kani Beko'nun istifası sonrasında 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı seçildi (2018).

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Başkan olduktan sonra "Başkan olmam kadın işçilerde örgütlenme mücadelesinin daha güçlenmesi ve temsiliyetlerinin arttırılması konusunda yararlı olacak" ifadelerini kullandı ve DİSK'te kadın işçilerin sayısını artırmak ve etkin görevlerde olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çerkezoğlu Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir.

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