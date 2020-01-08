HABER
  4. Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmci Arzu Ertan'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. Hakkındaki "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmeyen tutuklu sanık Fikret Bayırlı, silahın "ayağının takılması" sonucu kazayla ateş aldığını iddia etti.

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fikret Bayırlı, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmeyen Bayırlı, silahın "ayağının takılması" sonucu kazayla ateş aldığını iddia etti.

Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın çelişkili ifadeler verdiğini ve yanlış beyanlarda bulunarak cezasını hafifletmeye çalıştığını öne sürdü.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten avukat, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin de uygulanmamasını talep etti.

Ertan'ın yakınları da sanığın savunmasına tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, 9 Ağustos 2019'da, Fikret Bayırlı ile Arzu Ertan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan turizmci Ertan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerine teslim olan Bayırlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandıSayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin olduŞans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti arzu ertan

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Adana’da köpek vahşeti! Dayısını parçalanmış halde buldu

Korkunç olay! Parçalanmış halde buldu

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.