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Asansöre sıkışan çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Sinop'un Boyabat ilçesinde asansöre sıkışması sonucu ağır yaralanan ve kalbi duran 5 yaşındaki çocuk, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde asansöre sıkışan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Samanyolu Caddesi'deki 6 katlı apartmanın beşinci katında oturan Aylin Tavalıoğlu, çocuklarıyla asansöre binmek istedi.

Annesinin ardından çocuklardan Buğlem Tavalıoğlu (5) da bindiği sırada asansör aniden hareket etti.

Bacakları dışarıda kalan küçük çocuk asansöre sıkıştı. Asansör, beşinci kat ile dördüncü kat arasında durdu.

Çığlıkları duyan apartman sakinlerince kurtarılan küçük çocuk, ambulansla 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi duran küçük çocuk, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürüldü. Buğlem Tavalıoğlu, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartman yöneticisinin ifadesini aldı.

Öte yandan, asansörün 8 aydır arızalı olduğu, bir gün önce tamir edilip faaliyete geçirildiği öğrenildi.

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asansör asansör kazası Boyabat

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