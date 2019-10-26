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Asansörün halatı koptu, Suriyeli işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu Fadıl Efruz (24), halıları taşıdığı asansörünün halatının kopması sonrası, duvarla arada sıkıştı.

Asansörün halatı koptu, Suriyeli işçi öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu Fadıl Efruz (24), halıları taşıdığı asansörünün halatının kopması sonrası, duvarla arada sıkıştı. Yaralı Efruz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında 5756 Sokak'taki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının en alt katında faaliyet gösteren bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu Fadıl Efruz, 4 katlı iş hanının en üst katındaki halıları, kapısı olmayan asansörden aşağıya taşırken, asansör halatı koptu. Kendisini ikinci katta dışarı atmaya çalışan Efruz, asansör ile bina duvarı arasında sıkıştı. Olayı gören binadakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Efruz, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Efruz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Asansörün halatı koptu, Suriyeli işçi öldü

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