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ASAP Rocky 2 sene hapis cezası alabilir

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky için ilk dava görüldü.

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky için ilk dava görüldü. ASAP Rocky tarafından darp edildiğini iddia eden genç, 15 bin dolar para talebinde bulunurken rapçinin ayrıca 2 yıl hapis cezası alabileceği kaydedildi.
30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışması sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin ilk davası görüldü. Mahkemede Rocky tarafından darp edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Mustafa Jafari Rocky’den 15 bin ABD doları değerindeki 139,700 Swedish kornası talep etti. Bunun yanı sıra Rocky ve kavgaya karışan 2 arkadaşının suçlu bulunmaları halinde 2 yıla kadar hapis cezası da alabileceği kaydedildi.
Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

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