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Asayiş martılardan sorulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bartın’da şehrin işlek caddelerinde güvenliğin daha kolay sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bisikletli Polis Timi “Martılar” göreve başladı.Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Polis Timi ‘Martılar’ düzenlenen törenle göreve başladı.

Asayiş martılardan sorulacak

Bartın’da şehrin işlek caddelerinde güvenliğin daha kolay sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bisikletli Polis Timi “Martılar” göreve başladı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Polis Timi ‘Martılar’ düzenlenen törenle göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle göreve başlayan timler ekiplerin giremediği alanlarda ve park bahçe iç kesimleri, Sahil ve Irmak şeritleri, piknik ve mesire alanlarında, araç trafiğine kapalı alışveriş merkezleri ve kentin işlek noktalarında görev yapacak.
Törende konuşan Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İsmail Şahin, “Bartın İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak Bisikletli Polis Timi olan Martılar ile birlikte Bartın ilimizde önleyici polislik faaliyetlerini daha da geliştirmek, suçun işlenmeden önlenmesini sağlamak, suç ve suçlular ile daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele etmek amacıyla; motorize ekiplerimizin giremediği alanlar yada Park Bahçe iç kesimleri, Sahil ve Irmak şeritleri, piknik ve mesire alanlarında, araç trafiğine kapalı alışveriş merkezleri civarında görev yapmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürümüz Ogün Vuarl’ın talimatıyla Bartın’da Bisikletli Polis Timleri Martılar faaliyete geçirilmiştir” dedi.

Asayiş martılardan sorulacak

Asayiş martılardan sorulacak

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