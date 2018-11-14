ASEAN zirvesinde Güney Çin Denizi tartışıldı

Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bugün düzenlenen ASEAN-Çin oturumunda, Güney Çin Denizi'nde yasal bağlayıcılığı olan uluslararası "davranış kuralları" ele alındı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oturum sonrası basına yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kurallarını belirleyecek müzakerelerin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Çin'in ne istediğini açıklaması gerektiğini belirten Duterte, "(Çin) Siz Güney Çin Denizi'ndesiniz. Siz orayı işgal edensiniz. Siz orayı sahiplenensiniz. O zaman bize ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini söyleyin." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Marsudi, "Güney Çin Denizi'nde 'davranış kuralları' ile ilgili tüm ülkelerin hemfikir olduğu bir seviyeye gelindi ve bu bir taslağa döküldü. Söz konusu müzakerelerin 2019 yılında tamamlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zirvede bulunan Çin Başbakanı Li Kıçiang, dün "davranış kuralları" müzakerelerinin 3 yıl içinde sonuçlanmasını temenni ettiklerini söylemişti.

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