HABER

"ASEAN'ın geleceğini ABD veya Çin belirlememeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Malezya Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim: - "ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD belirlememeli. Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır"

Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisi'nin Genel Başkanı Enver İbrahim, ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD'nin belirlememesi gerektiğini söyleyerek, "Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." dedi.

Singapur'da Milken Enstitüsünün düzenlediği Asya Zirvesi'nde konuşan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerinin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Enver, dünyada ASEAN benzeri bölgesel gruplaşmaların, ABD ve Çin rekabetinden ötürü bölünme tehlikesiyle yüzleştiğini belirterek, "Bu tür sorunların ötesini görmeli ve bunlardan nasıl bir fayda elde edebileceğimizi analiz etmeliyiz." diye konuştu.

Ticaret savaşlarının ASEAN ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Enver, "ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD belirlememeli. Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Enver İbrahim, bir aydan fazladır Endonezya'daki orman yangınlarından bölge ülkelerine yayılan duman bulutu sorununa ilişkin de Endonezya, Malezya ve Singapur'un bu konuda gereken sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarından ötürü ülkelerin birbirini suçlamasının yanlış olduğunu vurgulayan Enver, "Bazıları Endonezya'nın suçlu olduğunu söylüyor fakat Malezyalı şirketler de bölgede faaliyet gösteriyor ve Singapur da bu şirketlerde paya sahip." dedi.

Enver, Endonezya'da orman yangınlarına sebep olan söz konusu firmaların, oluşan çevre felaketinden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Mağaradan gelen lezzetMağaradan gelen lezzet
'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD asean çin Enver İbrahim Malezya

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.