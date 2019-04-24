ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”

Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük rol oynayan ASELSAN’ın düzenlediği etkinlikte, çocuklar için kurulan web sitesi ”Tekno Macera Platformu” tanıtıldı.

Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük rol oynayan ASELSAN, çocuklar için etkinlik düzenledi. Çocuklar için kurulan web sitesi ”Tekno Macera”nın tanıtıldığı etkinliğe ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgülü, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, birçok mühendis ve aileleri katıldı. Etkinlikte ayrıca misafirler için konser düzenlenirken, sihirbazlık gösterileri yapıldı.

Konuşmasından Çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayan Haluk Görgülü, milli teknolojinin önemini vurguladı. Görgülü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hemen ardından Aselsan ailesi olarak geleceğimizin en önemli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmayı ve destek sağlamayı amaçlayan Tekno Platformunun tanıtımı için bir araya geldik. Geleceğinin temellerinin bugünden atılmak zorunda olduğunun gelecekte geliştirilecek olan milli teknolojilerin, bugünün küçük kalplerinde yeşereceğini ve milli teknoloji seferberliği için ilk kıvılcımın sizlerin kalplerinde yanacağının bilincinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu vesileyle hepimizin temel amacı özgür, özgün düşünen, öz güveni, öz farkındalığı yüksek, öz yeterliklerinin, yüksek bilincinde ve öz değerlerine sahip çıkan bir nesle katkı sağlamak olmalıdır. Sizler için oluşturduğumuz Tekno Macera Platformu da işte böyle bir düşüncenin en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.