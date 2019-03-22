Aselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı

Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, konuşmasında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 18 ülkenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Prof. Dr. Haluk Görgün, ''3 bin adet üzerinde Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurt içi ve yurt dışı birçok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır'' dedi.

Konya'da kurulacak fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırım olduğunu kaydeden Prof. Dr. Görgün, ''Konya'da sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın kendi arasında kurmuş olduğu Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve Aselsan ortaklığı ile ülkemizde silah ve silah sistemleri konusunda öncü rol üstlenecek bir fabrika kurulmaktadır. Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49'u Konya firmalarına, yüzde 51'i Aselsan'a ait olan fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve halihazırda yurt içinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır'' diye konuştu.

