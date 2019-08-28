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Asfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, asfalt üretimi yapılan bir fabrikaya tankerden ham madde boşaltıldığı sırada patlama meydana geldi.

Asfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, asfalt üretimi yapılan bir fabrikaya tankerden ham madde boşaltıldığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, 4 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir asfalt üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ham madde bırakmak için gelen tankerden boşaltım yapıldığı sırada, iddiaya göre oluşan basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Fabrika işçileri Ali Biçer (45), Mert Baş (48), Muammer Cihan (55) ile fabrikanın yabancı uyruklu çalışanı Hawkar Saleemfattah (32) patlamada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
VALİ SEZER: TANKER KAPAĞININ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANIYOR
Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ekiplerden bilgi aldı. Sezer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama olduğu haberi üzerine olay yerine geldik. Çok şükür öyle bir üzücü bir olay olmadı. Burada tamamen, petrol tankerindeki kapağın sıkışmasından kaynaklanan bir baskı sonucu üzücü bir patlama meydana geldi. Bu basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 arkadaşımız da hafif yaralanmalar söz konusu. Onların tedavileri hastanemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Asfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandıAsfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandıAsfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandıAsfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı

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