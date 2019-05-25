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Asgari ücretli, 14 yavru köpeği evinde besliyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde asgari ücretle çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Yülek (47), anneleri ölen 14 yavru köpeğe evinde bakıyor.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde asgari ücretle çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Yülek (47), anneleri ölen 14 yavru köpeğe evinde bakıyor. Yülek, yavruları mama ve sütle besliyor.

Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde oturan Murat Yülek, çalıştığı kahvenin önünde saatlerce kalan 14 yavru köpeğin annesini aramaya başladı. Yaptığı araştırmada, anne köpeğin telef olduğunu öğrendi. Yülek, birkaç günlüğüne bakımlarını üstlenmek için eve getirdiği yavruları biberonla süt vererek, beslemeye başladı. Yavruların 20 günlük olduğunu anlatan Yülek, kendi çocukları için almadığı sütü, onlar için aldığını söyledi. Yülek, "Bir değil, iki değil, beş değil, tam 14 tane. Onları sütle besliyorum. Bugüne kadar çok zorlandım. Kendi çocuklarıma almadığım sütü ilk defa onlar için aldım. Ben de birkaç gün bakarım demiştim, fakat şu an 20 gün oldu. Vücut dirençleri güçlensin diye anne sütüne eşdeğer mama verdim. Hastalandılar, veteriner arkadaşıma ricada bulunup, tedavilerini yaptırdım. Çocuklarımdan, işimden fedakarlık yapıp kazandığım ücreti ve zamanımı bunlara harcadığım zamanlar oldu" dedi.

BAKIMLARI ZORLAŞTI İÇİN SAHİPLENDİRMEK İSTİYOR

Yavru köpeklere her geçen gün bakmanın zorlaştığını söyleyen Murat Yülek, "14 tane oldukları için bakımları zor. Bundan sonra büyüdükçe bakımları daha da zorlaşacak. Ben çalışan bir insanım. Çalıştığım için çok fazla ilgilenemeyeceğim zamanlar olacak. Barınağa götürmekten yana değilim. Güvenilir aileler olursa veya sahiplenmek isteyen olursa, onlara göndermeye hazırım. Bunlar köpek yavrusu olabilir, ama onlar da birer cana sahip. Etrafımdaki arkadaşlarım ve komşularım önce tepki gösterdiler. Sonra onlara birkaç gün bakıp onları salacağımı düşündüler. Ama onlara bakmakla ısrarcı olduğumu anlayınca bu sefer bana yardımcı da olmaya başladılar" diye konuştu.

Mahalledeki çocuklarla birlikte yavru köpekleri severek onlara hayvan sevgisini anlatan Yülek, çocuklardan sokak hayvanlarına şiddet uygulamamalarını istedi. Yülek, şunları söyledi:

"Sokak hayvanları için herkes evlerinin önüne bir kap su ve yemek bıraksın. Yaz aylarında sokak hayvanlarını unutmayalım. Onları elimizden geldiği kadar koruyalım ve sahip çıkalım."

Murat Yülek’in komşusu olan Kenan Yaray ise, "Murat Yülek'i uzun yıllardır tanıyorum. Bu kadar hayvanlara düşkün olduğunu bilmiyordum. Kendisi asgari ücretle çalışarak 4 çocuklu ailesini geçindirmenin derdindeyken, 14 yavru köpeği besliyor. İnşallah birileri çıkar da kendisine hem yardım eder, hem de bu yavrulara sahiplenirler" dedi.

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