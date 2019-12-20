Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi

Anne olmaya hazırlanan ilk büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabından hamileliğiyle ilgili sık sık kadınları bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde çatlak izlerini gösteren ve nasıl beslendiği konusunda bilgiler veren Ashley, doğumuna günler kala objektiflerin karşısına geçti.

Eşi Justin Ervin'in objektifine çırılçıplak poz veren Graham, hamilelik olayını çözdüğünü gebeliği boyunca yoga, akupunktur ve lenfatik masajlar yaptığını söyledi. Graham'In çıplak hamile pozuna model Emily Ratajkowski, komedyen Amy Schumer gibi isimler övgü dolu mesajlar yazdı.

Vogue dergisine verdiği röportajda hamileliğinde 22 kilogram aldığını söyleyen model, 'bu hiç umurumda değil. Çünkü bu dönem kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçti. Kadınlar kilolarını dert etmemeli sadece bebeklerine odaklanmalı' diye konuşmuştu. Ocak ayında doğum yapması planlanan Graham'ın erkek bebek dünyaya getirmesi bekleniyor.



