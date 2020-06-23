Aşı belgeseli 1. bölüm: Dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye'de aşı tarihi
Aşı belgeseli 1. bölüm: Dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye'de aşı tarihi
23.06.2020 00:24 |
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İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan yedisini de ömrünün sonuna kadar "damgalayacak" güce sahipti. 1980'den bugüne 200 milyona yakın insan çiçek hastalığından ölmekten kurtuldu. Peki keşfi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacak kadar önemli olan aşı nedir?