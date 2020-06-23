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Aşı belgeseli 1. bölüm: Dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye'de aşı tarihi

23.06.2020 00:24 | Son Güncelleme

İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan yedisini de ömrünün sonuna kadar "damgalayacak" güce sahipti. 1980'den bugüne 200 milyona yakın insan çiçek hastalığından ölmekten kurtuldu. Peki keşfi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacak kadar önemli olan aşı nedir?

Aşı belgeseli 1. bölüm: Dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye'de aşı tarihi

İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan yedisini de ömrünün sonuna kadar "damgalayacak" güce sahipti.

Ta ki dünya çapında aşı seferberliği başlatılıp hastalığın kökü Mayıs 1980'de dünyadan kazınana dek.

Tıp tarihine altın harflerle geçen bu gelişme sayesinde, 1980'den bugüne 200 milyona yakın insan çiçek hastalığından ölmekten kurtuldu. Peki keşfi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacak kadar önemli olan aşı nedir?

Üç bölümlük aşı belgeselinin ilk bölümünde ilk çağlardaki salgın hastalıklardan Çiçek Nizamnamesine aşıların dünyada ve Türkiye'deki tarihsel yolculuğunu inceledik.

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