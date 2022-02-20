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"Aşı dayatmasına karşıyız" deyip sokağa çıktılar: Sistem Bill Gates tarafından fonlanıyor

20.02.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı, maske, HES kodu ve PCR testi zorunluluğuna karşıt olduklarını belirten Plandemi Büyük Buluşma Platformu'ndan bir grup, balonlu eylem yaptı. Platform adına açıklama yapan Ali Osman Önder, "Biz aşı dayatmasına karşıyız, biz PCR dayatmasına karşıyız, biz HES kodu dayatmasına karşıyız" dedi. Açıklamanın ardından platform üyeleri, ellerindeki beyaz balonları havaya bıraktı. Eylemciler ayrıca sistemin Bill Gates tarafından fonlandığını iddia etti.

"Aşı dayatmasına karşıyız" deyip sokağa çıktılar: Sistem Bill Gates tarafından fonlanıyor

Plandemi Büyük Buluşma Platformu'ndan yaklaşık 50 kişilik bir grup, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının yakınında toplandı.

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Grup, "Maske, mesafe hepsi hikaye", "İnsanlık için elele" yazılı pankartlar açtı. Grup adına basın açıklaması yapan Ali Osman Önder, "Biz aşı karşıtı değiliz, isteyen istediği kadar fıçı fıçı aşı olabilir. Biz aşı dayatmasına karşıyız, biz PCR dayatmasına karşıyız, biz HES kodu dayatmasına karşıyız" dedi. Önder, siyasilerin maskesiz, etrafındakilerin ise maskeli olduğunu öne sürerek maskesiz olarak toplu taşımaya binmek istediklerini belirtti.

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HES kodunun dijital kölelik sistemine bir adım olarak niteleyen Önder, Bill Gates tarafından fonlanan bir sistem olduğunu ileri sürdü. 2023 yılına kadar deri altı çiplerinin uygulamaya geçileceğini iddia eden Önder, küresel planların dijital barkodluk sistemiyle devam ettiğini belirterek "Biz bu uygulamaların kölesi değiliz, köle olmayacağız. Biz insanız" dedi. Platform üyeleri "Küresel faşizme hayır" şeklinde slogan attı. açıklamanın ardından grup üyeleri, havaya beyaz balonlar uçurdular. (DHA)

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