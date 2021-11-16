Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

Avusturya’da artan koronavirüs vakalarının ardından tamamen aşılı olmayanlara yönelik dünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Başbakan Schallenberg, 12 yaş üstü aşısızların iş, eğitim, sağlık sorunu gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi sınırlı sayıda nedenlerle evlerini terk edebileceklerini aktardı. Yasağı ihlal edenler için bin 450 euroya varan cezalar uygulanacak.

AŞI OLANA BEDAVA SEKS

Ülkede aşılama oranını artırmak için Viyana'da bir genelev ilginç bir çözüme başvurdu. Kovid-19 aşı merkezine dönüştürülen genelevde kasım sonuna kadar her pazartesi 16.00-22.00 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapılıyor. Ayrıca, genelevde aşı olanlara 'VIP kulüpte' istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika seks imkanı veriliyor.

BATI AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK AŞILAMA ORANINA SAHİP ÜLKE

Avusturya’da 7 günlük ortalama insidans değerinde 100 bin kişi başına 815 vaka düşerken, Avrupa’nın en yüksek vaka oranlarından birine sahip ülke konumunda yer alıyor. Batı Avrupa’daki en düşük aşılanma oranına sahip ülkede, nüfusun yüzde 65’i koronavirüse karşı tamamen aşılandı.



