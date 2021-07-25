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  4. Aşı olmayana kısıtlama yolda mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Aşı olmayana kısıtlama yolda mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

25.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ülkede koronavirüs aşısı olmayanlara yönelik kısıtlama kararı alınırken yeniden vakalarda artış yaşanan Türkiye'de de benzer bir kararın şu an için düşünülmediği aktarıldı.

Aşı olmayana kısıtlama yolda mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Koronavirüs vakalarında yeniden bir artış yaşanıyor. Son 24 saatte koronavirüsten 58 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 12 bin 381 oldu. Uzmanlar, 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta bile gelebileceğinin uyarısında bulundu.

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AŞI OLAMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Türkiye'de yeniden artışa geçen vakalar sonrası "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu tartışmaya başlandı. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde şu aşamada Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar düşünmediğini, bunun olabilmesi için Hıfzıssıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile kabinenin “Sağlık OHAL”i ilan etmesi gerektiğini belirtti.

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Öte yandan bazı ülkeler koronavirüs vakalarını düşürmek için aşı çalışmalarına hız vererek bazı kesimlere aşıyı zorunlu kıldı ve aşı olmayanlara yönelik kısıtlama kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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