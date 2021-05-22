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Aşı sertifikası nedir? Seyahatlere çıkarken aşı yaptırmak zorunlu mu?

22.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde aşı sertifikası konusu bulunuyor. Avrupa Birliği kurumları birlik sınırları içerisinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda bir uzlaşı sağlamıştı. Peki aşı sertifikası nedir? Seyahatlere çıkarken aşı yaptırmak zorunlu mu ve aşı sertifikası için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

Aşı sertifikası nedir? Seyahatlere çıkarken aşı yaptırmak zorunlu mu?

Seyahat etmek ve yurtdışına çıkmak isteyen kişiler aşı sertifikası hakkındaki detayları merak ediyor. Yakın zamanda Avrupa Birliği kurumları birlik sınırları içerisinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda bir uzlaşı sağlamıştı. Peki aşı sertifikası nedir?

AŞI SERTİFİKASI NEDİR? SEHAYATLERDE AŞI SERTİFİKASI ZORUNLU MU?

Seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı aşı sertifikası, Avrupa Birliği (AB) kurumları arasındaki uzlaşı ile beraber gündeme geldi. Birlik sınırları içerisinde seyahatlerde kullanılması planlanmış oaln aşı sertifakası ile koronavirüse karşı tedbir alınabileceği ifade ediliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülmekte olan müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını duyurdu. Önceleri "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB Dijital KOVID Sertifikası" şeklinde adlandırıldığını söyleyen Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin tekrardan sağlanması için oldukça önemli bir adım olduğunu belirtti. Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe girmesinin ardından ek test ya da karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınmış olacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli hal ve durumlarda ise ülkeler tarafından ek tedbirler alınabilecek. AB Komisyonu, koronavirüs testlerinin daha uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktarımı yapacak. AB Dijital KOVID Sertifikası ise ücretsiz olacak, kağıt ya da dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi için ise aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa ise nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve bir de Covid-19 test sonucunu içerecek.

Aşı sertifikası ile AB'de onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Fakat AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine ise kendileri karar verecek.

BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB tarafından onaylanmış durumda. Aşı sertifikası bütün AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'te geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, aynı zamanda AB'de ikamet eden fakat AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. AP, müzakerelerde belgeye "AB Dijital KOVID Sertifikası" ismi verilmesini, sertifika sahiplerine karantina ya da test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. Aynı zamanda, aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı sağlamasını da istiyordu. Söz konusu aşamanın ardından, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekli. Bu sürecin ise 1 Temmuz'a dek tamamlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU? KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Ülkemizde çocukluk aşıları dahil olmak üzere, aşı uygulaması zorunlu değildir. Fakat aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerin başında gelmekte. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş birçok hastalık mevcuttur. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmeye devam edilmektedir. Aşı olmak, bireylerin topluma karşı bir sorumluluğudur.

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Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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