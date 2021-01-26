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Aşı üreticilerinden çaldıkları bilgilerle yaptıkları Covid aşısını insanlar üzerinde deniyorlar

26.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Aşı üreticilerinden çaldıkları bilgilerle yaptıkları Covid aşısını insanlar üzerinde deniyorlar

Ortaya çıkan yeni raporlardaki iddialara göre Kuzey Kore, bir hacker timi tarafından çalınan gizli bilgilerle geliştirdiği Covid aşısını test etmeye başladı.

Kuzey Kore'de söz konusu aşının erken klinik deneylerinin tamamlandığı ve koronavirüs hastaları üzerinde testlerin yapıldığı söyleniyor.

Daily NK’nin iddialarına göre aşı çalışmaları, Kim II-sung Üniversitesi Biyolojik Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından yürütülüyor.

Ayrıca Kim Jong-un’un virüs ve aşı araştırmaları ile ilgili verileri çalan bir bilgisayar korsan örgütü kurduğu da iddia ediliyor.

SİBER KORSANLARIN HEDEFİNDE AŞI ÜRETİCİLERİ VAR

Sun Online haberine göre; Microsft, Covid aşısı içeriğini çalmak için iki hacker grubu tarafından siber saldırılar olduğunu, bilgisayar korsanlarının önde gelen ilaç şirketlerinden veri çalmaya çalıştığını söyledi.

Daily NK kaynaklarına göre Büro 325 adlı bir grup doğrudan merkez komiteden emir alıyor ve elde ettiği bulguları Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong’a bildiriyor.

Kuzey Kore’nin kendi ürettiği koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

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(fotoğraf: Reuters)

Kuzey Kore, virüsle ilgili bilgileri çalmak için çalışan bir djital korsan örgütü kurmakla suçlanıyor.

ESTsecurity Güvenlik Yanıt Merkezi (ESRC) başkanı Mun Chong Hyun, Ekim ayından beri ilaç şirketlerine çok sayıda siber saldırı düzenlendiğini söyledi ve Daily NK’ya açıklama yaparak “Siber saldırıların doğası gereği, hangi verilerin Kuzey Kore tarafından çalındığını söylemek zor. Ancak bazı verilerin alınmış olması muhtemel” dedi.

"AŞI ÜRETMEK İÇİN KAPASİTELERİ YOK"

Bunun yanında araştırma yetersizliğinden dolayı Kuzey Kore aşı çalışmalarının ne kadar etkili olacağına dair hiçbir bilgi bulunmadığı iddia ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak “Bilgisayar korsanlığı yaparak yeterince bilgi edindiler; ancak aşı üretmek için gereken kapasiteleri yok” dedi.

Ülkede hiç vaka olmamasıyla övünen Kuzey Kore virüsten korunmak için Çin sınırına kara mayını döşemek gibi sıra dışı önlemler aldı.

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