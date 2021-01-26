Aşı üreticilerinden çaldıkları bilgilerle yaptıkları Covid aşısını insanlar üzerinde deniyorlar

Kuzey Kore'de söz konusu aşının erken klinik deneylerinin tamamlandığı ve koronavirüs hastaları üzerinde testlerin yapıldığı söyleniyor.

Daily NK’nin iddialarına göre aşı çalışmaları, Kim II-sung Üniversitesi Biyolojik Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından yürütülüyor.

Ayrıca Kim Jong-un’un virüs ve aşı araştırmaları ile ilgili verileri çalan bir bilgisayar korsan örgütü kurduğu da iddia ediliyor.

SİBER KORSANLARIN HEDEFİNDE AŞI ÜRETİCİLERİ VAR

Sun Online haberine göre; Microsft, Covid aşısı içeriğini çalmak için iki hacker grubu tarafından siber saldırılar olduğunu, bilgisayar korsanlarının önde gelen ilaç şirketlerinden veri çalmaya çalıştığını söyledi.

Daily NK kaynaklarına göre Büro 325 adlı bir grup doğrudan merkez komiteden emir alıyor ve elde ettiği bulguları Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong’a bildiriyor.

Kuzey Kore’nin kendi ürettiği koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığı bildirildi.



(fotoğraf: Reuters)

Kuzey Kore, virüsle ilgili bilgileri çalmak için çalışan bir djital korsan örgütü kurmakla suçlanıyor.

ESTsecurity Güvenlik Yanıt Merkezi (ESRC) başkanı Mun Chong Hyun, Ekim ayından beri ilaç şirketlerine çok sayıda siber saldırı düzenlendiğini söyledi ve Daily NK’ya açıklama yaparak “Siber saldırıların doğası gereği, hangi verilerin Kuzey Kore tarafından çalındığını söylemek zor. Ancak bazı verilerin alınmış olması muhtemel” dedi.