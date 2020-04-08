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‘Aşık’ muhtardan evde kalan mahalleliye korona konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Manisa'da koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkamayan mahalle sakinleri için sokak sokak gezerek bağlama ile konser veren muhtar, takdir topladı. Muhtarın bağlamasının sesini duyan mahalle sakinleri, pencere ve balkonlardan çıkarak şarkılara eşlik ediyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahalle muhtarı ve aynı zamanda ‘Aşık Osman Feryadi’ mahlaslı halk ozanı Osman Erten, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı mahalle sakinleri için farklı etkinliğe imza attı. Korona virüs salgınına karşı beste yapan mahalle muhtarı Erten, bağlama eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı. Bestesinin yanı sıra farklı türkülerde seslendiren muhtar Erten, hemen hemen her sokak başında mini bir konser verdi. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, muhtar Erten’e alkış tutup, türkülere eşlik ederek moral buldu.

BAĞLAMA İLE BİLİNÇLENDİRİYOR

Halkı bağlama eşliğinde bilinçlendirmenin daha da faydalı olacağı için böyle bir etkinlik düşündüğünü dile getiren mahalle muhtarı Osman Erten, “Virüs bütün dünyayı sardı. Bizim için Türkiye önemli. Bu virüs denilen laneti el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yok edeceğiz, bunun için çalışıyoruz. Ben de 8 bin nüfuslu mahallemdeki tüm yaşlı ve gençleri sosyal mesafeyi korumaları karşısında uyarıyorum. Bugün mahalle halkıma mini bir konser verdim. Konserle birlikte kendi dörtlüğümle uyarmaya da çalıştım. Mahalle sakinlerim yaşlısı ve genciyle zaten sosyal mesafeyi koruyorlar ama bende Kültür Bakanlığı’nın tescilli halk ozanı olarak birkaç dörtlükle bilinçlendirmek istedim. Sağ olsun herkes pencerelerine ve balkonlarına çıkarak bana eşlik etti. Bu şekilde haberi olmayan mahalle sakinlerim de sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmiş oldu. Ne kadar zararlı bir virüs olduğunu daha iyi anladılar. Sanatçı demek, halkın gözü kulağı demek. Sanatçı ve halk ozanı arkadaşlarımızda kendi bulundukları bölgelerde güçleri yettiği kadar halkı bilinçlendirmeleri lazım. Her şeyi devletten beklememek lazım” diye konuştu. (İHA)

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