Aşık Veysel'e ait olduğu iddia edilen 'Çay var içersen' sözü tartışma konusu oldu

Aşık Veysel'in Ankara'da yaşayan eğitimci ve yazar torunu Gündüz Şatıroğlu, verdiği bir mülakatta sosyal medya platformlarında sık sık paylaşılan "Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen" sözünün dedesine ait olmadığını ileri sürdü. Ayrıca anlatıldığı gibi dedesinin kendisini terk eden eşinin çorabının içine para koyduğu hikâyesinin de gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamaların ardından sıklıkla paylaşılan bu sözün ünlü ozana ait olup olmadığı tartışma konusu oldu.

'BEN DE HİÇ RASTLAMADIM'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde 44 yıl öğretim görevlisi olarak çalışan, şairler ve halk ozanları ile ilgili onlarca kitabı bulunan emekli öğretim üyesi Doğan Kaya da, Gündüz Şatıroğlu'nun sözlerine destek verdi. Ozanın hayatı ve eserlerini anlattığı 'Aşık Veysel" isimli bir de kitabı bulunan Dr. Doğan Kaya, bugünü kadar yaptığı araştırmalarda bu sözleri ozanın kullandığına dair bir bulguya rastlamadığını ifade etti.

Kaya, "Veysel bizim değerimiz. Ezgileriyle, altı çizilecek bir yığın sözüyle tarihe geçmiş kıymetlerimizden birisi. Ben Veysel'in kitabını hazırladım. Bu kitabı hazırlamak yaklaşık 15 senemi aldı. Hakkında yazılan makaleler, kitaplar ve tezler buldum. Onu çok iyi tanıyan insanlarla temasa geçtim. Bu söylenen sözü hiç duymadım. Sonradan icat edildi. Aslında bu sözün ilk defa ne zaman telaffuz edildiğini veya nerede yazıldığını zor da olsa bulmak lazım. Delilinin ve dayanağının ne olduğunu sormak lazım. Kaynaklardan olsun, kişilerden olsun Veysel'in böyle bir sözün sahibi olduğuna hiç rastlamadım ve bilmiyorum. Zaten fiilen kafiyesiz sözler ve Veysel’in olmadığı o kadar belki ki. İç, sev, git alakasız kelimeler. Veysel böyle söz söylemez. Sözlerini kısa da tutsa Türkçe'yi en güzel şekilde kullanır. Ben bu sözün Veysel’e ait olduğu kanaatinde değilim" dedi.