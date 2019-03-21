Aşık Veysel'in ölümünün 46. yılı

İSTANBUL (AA) - Aşıklar geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yılında düzenlenen törenle yad edildi.

Gülhane Parkı'ndaki Aşık Veysel heykelinin başında düzenlenen törene, halk ozanının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gülhane Parkı'nda vefatından kısa bir süre sonra yapılmış olan heykelinin başında ailesi, sevenleri ve yıllarca burada onu anmaya gelen insanlarla, aşıklarla beraber Aşık Veysel'i sazıyla, sözüyle, şiiriyle ve konuşmalarıyla anacağız." dedi.

Özer, Aşık Veysel dostlarını görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Tek bir satır okuyamayan, 7 yaşından itibaren dünyayı sadece gönül gözüyle görebilen sevgili dedem, dünya olaylarını derin bir olgunlukla yorumlamış ve halk edebiyatımıza çok güzel eserler kazandırmıştır." diye konuştu.

Dedesinin gerçek bir halk ozanı olarak toplumsal sorunları da şiirlerinde ele aldığının altını çizen Özer, şunları kaydetti: