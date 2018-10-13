"Asıl derdimiz, eğitimde küresel rekabet"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir." dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl Arama Konferansı"na katılan Selçuk, kentte eğitime yönelik faaliyetlerden gurur duyduğunu dile getirdi.

Eğitimcilerin gayretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Selçuk, "Bütün illerimizde bu tür çalışmalar yapılmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü ortak dilimiz olmazsa ortak hayallerimiz olmaz. Ortak hayallerimizin olabilmesi için önce dili düzelteceğiz, dil düzeldikçe düşünce, düşünce düzeldikçe hayaller düzelecek. O zaman biz koşmaya başlayacağız." diye konuştu.

Selçuk, bilim ve teknolojinin, kendilerini son derece hızlı bir şekilde "dünyanın dördüncü büyük kırılması" dedikleri bir döneme taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı bir çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici ama içerisinde müjdeler de taşıyor. Eğer biz sadece bilinç düzleminde, sadece akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi birkaç konu üzerinde, tahmin etme becerisi gibi birkaç konu üzerinde bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek, çok sağlıklı ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye, çocuklarımızı çift kanatlı büyütmeye ihtiyacımız var. Yani çocuğun hem bilgisi, becerisi, hem onun manevi tarafını da zenginleştirmek gerekir. Mükemmel dediğimiz kelimenin gereği neyse onu yapmak yolculuğunda olmamız gerekiyor. Eğer bu olmazsa sadece belli kazanımlar üzerine inşa edilmiş bir eğitim öğretim sürecinden söz edilir. O zaman da biz insan yetiştirmeyiz, beşer yetiştiririz."