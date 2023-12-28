Asıl faydası kabuğunda... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Kanser riskini azaltıyor, damar sağlığını koruyor

Başta C vitamini olmak üzere sağlık açısından son derece faydalı bileşenler içeren limonun çoğunlukla suyunu sıkıp kabuklarını çöpe atıyoruz. Ancak asıl faydasının kabuğunda olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğu biliniyor.

Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Limon kabuğu diş etlerini güçlendirmede, kemikleri güçlendirmede bağırsak hareketlerini düzenlemede destekleyici etkilidir.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Limon kabuğu kalp sağlığına, bağışıklık güçlendirmeye, sindirim sistemini düzenlemeye faydalıdır. Günümüzde yapılan çalışmalar sayesinde limon suyunda bulunan antioksidanın limon kabuğunda da olduğu kanıtlanmıştır.

Limon kabukları, kalp sağlığını yönetmeye ve hatta kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan flavonoidlerle doludur. Limon kabuğundaki lif içeriği, gıdaların kolayca sindirilmesine yardımcı olur.

LİMON KABUĞU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Limon kabukları kaynamış olan suya eklenerek demlenir. Diğer birçok bitki çayının hazırlanışından biraz daha farklıdır çünkü kaynamış olan su içinde bekletilerek demlendikten sonra en fazla 20 dakika boyunca su ile birlikte de kaynatılır.

İki adet limon

Bir litre temiz içme suyu

Arzuya göre bal

Bir litre temiz içme suyu kaynatılır. İki adet limon iyice yıkanır ve kabukları soyulur. Yıkanan limon kabukları kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır. Ocağın altı kapanmadan kaynatmaya devam edilir.

Limon kabukları suyun içindeyken 20 dakika boyunca kaynamaya bırakılır. Hazırlanmış olan çay süzülür ve 5-10 dakika demlenmesi için bırakılır. Demlenen limon çayı cam bir şişeye boşaltılır ve ışık görmeyen bir odada bir süre bekletilir. İçileceği zaman ekşi tadı kırmak için bal ilave edebilirsiniz.

