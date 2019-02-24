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Asım’ın nesli salonlara sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Bursa’da düzenlenen "Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları"nda 2 bin genç, salonu hınca hınç doldurdu.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk edebiyatında önemli yeri olan "Yedi Güzel Adam"dan Rasim Özdenören’in konuk olduğu "Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları" etkinliğine 2 bine yakın genç kaldı.

Bursa’da düzenlenen "Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları"nda 2 bin genç, salonu hınca hınç doldurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk edebiyatında önemli yeri olan "Yedi Güzel Adam"dan Rasim Özdenören’in konuk olduğu "Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları" etkinliğine 2 bine yakın genç kaldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı etkinlikte salon programdan saatler önce hınca hınç doldu. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi de olan yazar Rasim Özdenören, okuma alışkanlığının daha ilkokul öncesinde başladığını belirtti. Dayısının verdiği kapağı yırtık bir kitabın kendisine okuma sevgisini aşıladığını dile getiren Özdenören, "Her şey bir istidat meselesi. Ressamlık bir istidat meselesi, musikişinaslık bir istidat meselesi. Okumak bizde bir tür hayat tarzı haline geldi. Bir meselen varsa kitap okursun. Bir meselen varsa tiyatro veya sinema oyuncusu olursun, bir meselen varsa beste yaparsın. Mühendislik okuyor arkadaşlar, tıp okuyor, ilahiyat okuyor. Niye bu meslekleri okuyor, bunun bir cevabını vermesi lazım. Şayet ben bu alanda geçimimi daha rahat temin ederim diye okuyorsa, geçimini temin etmekle ömrünü doldurabilir. Ama diyorsa ki ben hukuk okuyorum, avukat ya da hakim olmak için değil, hukukun künhüne vakıf olmak için, bu kişi geçimini de temin eder. Her şey insanın bir meselesi olması noktasında düğümleniyor" diye konuştu.
Etkinlikte söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gençlerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Biz ne kadar iyi mühendisler, doktorlar, bilim adamları ve siyaset adamları yetiştirirsek yetiştirelim, içinde insan sevgisi ve Allah korkusu olmayan insanların hiçbir kıymeti yok" dedi.
Başkan Aktaş, etkinliğin sonunda günün anısına Özdenören’e Bursa’nın resmedildiği ipek bir tablo hediye etti.

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