KADIN

Aşının cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki önemi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 16.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşının önemli olduğunu belirten Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, yılda 100 milyonun üzerinde insanın cinsel yolla bulaşan hastalıklarla karşılaştığını söyledi.

Aşının cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki önemi

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında bel soğukluğu (gonore) ve HIV/AIDS sorunu geldiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip anne adaylarının sorunlarının bebeklerine de geçebildiğine değindi. Hepatit B ve HIV/AIDS gibi hastalıkların cinsel yollar haricinde de bulaşabuleceğini belirten Mıstık, "Asıl bulaşma yolu cinsel yol olan hastalıklar içinde hepatit B, HIV/AIDS, genital herpes, uçuk virüsü, molluskum kontagiozum, insan papilloma virüs ve siğil virüsüdür. Bakteriler ise frengi, bel soğukluğu, klamidya, yumuşak şankr ve tek hücreli canlılardan trikomonas sayılabilir. Asıl bulaşma yolu cinsel yol olmayan ancak bu yolla da bulaşabilen hastalıklar ise hepatit C, CMV, EBV ve Zika virüsdür. Bakterileri ise mobilinkus ve gardnerella, kandida, uyuz ve bit sayılabilir" dedi.

cinsel-hastalik2

Bu hastalıkların temas gününden hastalığın ortaya çıktığı güne kadar geçen süre çok farklılık gösterdiğini belirten Mıstık, "Teşhisi, hastalığın türüne göre değiştiği gibi doktor muayenesi ile konabildiği gibi muayene sonrası idrar yolu akıntısı, vajinal akıntının mikrobiyolojik olarak incelenmesi, doku örneğinde genetik analiz veya kan testleri ile vardır. Bazılarının uzun kuluçka süreleri nedeni ile bu hastaların 6 ay süre ile belli aralıklarla izlenmesi gerekir. Bir kısmı kesin olarak tedavi edilebilirken, bir kısmına ömür boyu tedavi verilmektedir" şeklinde konuştu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşının önemli olduğunu belirten Mıstık, Hepatit B aşısının 1998’den beri ülkemizde yeni doğanlara uygulandığına değindi.

Kaynak: İHA

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyorŞaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor
Doğum yaptıktan sonra eşinizle iletişimi koparmayın! Doğum yaptıktan sonra eşinizle iletişimi koparmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel yolla bulaşan hastalıklar bel soğukluğu

En Çok Okunan Haberler

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Güzel oyuncu makyajsız pozuyla beğeni topladı

Güzel oyuncu makyajsız pozuyla beğeni topladı

Garip'in Fatoş'u büyüdü! Bakın artık ne yapıyor!

Garip'in Fatoş'u büyüdü! Bakın artık ne yapıyor!

Olay olan gece paylaşımı! Üstsüz şekilde...

Olay olan gece paylaşımı! Üstsüz şekilde...

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Yaz ayları geldi cilt lekelerine dikkat!

Yaz ayları geldi cilt lekelerine dikkat!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

Doğum yaptıktan sonra eşinizle iletişimi koparmayın!

Doğum yaptıktan sonra eşinizle iletişimi koparmayın!

Estetik işlemler çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?

Estetik, çiftler arasındaki cinselliği etkiliyor mu?

İlişkilerin dijital problemi: ''Onu neden beğendin, neden stalkladın?''

''Konum at, onu niye beğendin?'' cümlesini duyuyorsanız eğer...

Uzman iddiası: Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Cinsel gücü artırmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyenler şifayı bitkisel ürünlerde buluyor

Cinsel gücü artırmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyenler şifayı bitkisel ürünlerde buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.