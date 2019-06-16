Aşının cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki önemi

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında bel soğukluğu (gonore) ve HIV/AIDS sorunu geldiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip anne adaylarının sorunlarının bebeklerine de geçebildiğine değindi. Hepatit B ve HIV/AIDS gibi hastalıkların cinsel yollar haricinde de bulaşabuleceğini belirten Mıstık, "Asıl bulaşma yolu cinsel yol olan hastalıklar içinde hepatit B, HIV/AIDS, genital herpes, uçuk virüsü, molluskum kontagiozum, insan papilloma virüs ve siğil virüsüdür. Bakteriler ise frengi, bel soğukluğu, klamidya, yumuşak şankr ve tek hücreli canlılardan trikomonas sayılabilir. Asıl bulaşma yolu cinsel yol olmayan ancak bu yolla da bulaşabilen hastalıklar ise hepatit C, CMV, EBV ve Zika virüsdür. Bakterileri ise mobilinkus ve gardnerella, kandida, uyuz ve bit sayılabilir" dedi.

Bu hastalıkların temas gününden hastalığın ortaya çıktığı güne kadar geçen süre çok farklılık gösterdiğini belirten Mıstık, "Teşhisi, hastalığın türüne göre değiştiği gibi doktor muayenesi ile konabildiği gibi muayene sonrası idrar yolu akıntısı, vajinal akıntının mikrobiyolojik olarak incelenmesi, doku örneğinde genetik analiz veya kan testleri ile vardır. Bazılarının uzun kuluçka süreleri nedeni ile bu hastaların 6 ay süre ile belli aralıklarla izlenmesi gerekir. Bir kısmı kesin olarak tedavi edilebilirken, bir kısmına ömür boyu tedavi verilmektedir" şeklinde konuştu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşının önemli olduğunu belirten Mıstık, Hepatit B aşısının 1998’den beri ülkemizde yeni doğanlara uygulandığına değindi.

Kaynak: İHA

