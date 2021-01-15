Aşının yan etkisi oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU?

Erdoğan dün akşam olduğu Kovid-19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil, Evelallah sapsağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” diye konuştu.

Yunanistan’ın “aşı pasaportu” önerisini de değerlendiren Erdoğan, “Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Yunanistan dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bunu bizim de dışişleri teşkilatımızla masaya yatırmamız lazım” şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Önümüzdeki haftalarda Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ve Avrupa Birliği ilişkileri konusundaki soruları yanıtlayan Erdoğan, “1963’den beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürme gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek doğu Akdeniz’deki gelişmeler, gerek AB ülkeleri ile olan gelişmeler, gerek ikili görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu arada tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Micotakis ile bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilcilerimi, ardından sayın başbakan ile benim yapabileceğim bir görüşme bunun adımlarını atabiliriz dedik” ifadelerini kullandı.