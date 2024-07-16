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  4. Aşiret düğününde altın ve dolarlar havada uçuştu! Toplam değerini duyanların ağzı açık kaldı

Aşiret düğününde altın ve dolarlar havada uçuştu! Toplam değerini duyanların ağzı açık kaldı

16.07.2024 12:37
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Şırnak’ta Goyan aşiretine mensup Yüksel Encu ile Esra Encu, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, takı merasiminde altın ve dolarlar havada uçuştu. Takılan altın ve dövizlerin değeri ise dudak uçuklatacak cinsteydi. Düğündeki yüzlerce kişinin oluşturduğu halay zinciri ise drone yardımıyla görüntülendi.

Aşiret düğününde altın ve dolarlar havada uçuştu! Toplam değerini duyanların ağzı açık kaldı

Şırnak’ta Irak sınırındaki Uludere ilçesine bağlı Gülyazı Köyü'nde Goyan aşiretine mensup Yüksel Encu (27) ile Esra Encu'nün (25) düğünleri, 2 gün 2 gece sürdü. Düğüne ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar birlikte yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, yüzlerce kişinin halay zinciri yaptığı düğünde, 350 kilo etli yemek ikram edildi. Düğünde davetliler, yöresel giysileriyle Kürtçe ve Türkçe müziklere halaya katılarak eşlik etti. Halay zinciri dronla görüntülendi. Düğünde çifte 2 milyon lira değerinde ise altın ve döviz takıldı.

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‘‘ALTINLARLA BİRLİKTE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA TAKILDI’’

Dünyaevine giren damat Yüksel Encu, düğüne katılan bütün eş, dost ve akrabalara teşekkür ederek, altınlarla birlikte yaklaşık 2 milyon lira takıldığını belirtti.

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‘DÜĞÜNE, TAZİYEYE HERKES İŞTİRAK EDER, ESKİDEN GELEN BİR ADETTİR’

Damadın babası ve aşiret lideri Dırbaz Encu, düğünün çok güzel geçtiğini ve çok kalabalık olduğunu ifade ederek, “Diğer aşiretleri de davet ettik, ileri gelenleri buraya geldiler. Havaların sıcak olmasından dolayı geç başladık düğüne. Yoksa çok daha büyük bir kalabalık olurdu. Gelen herkese teşekkür ederim. Kimi Beytüşşebap’tan, kimi Hakkari tarafından, kimi Uludere’den geldiler. Bizim adetlerimiz belli. Düğün olduğu zaman, herkes o düğüne gider. Eskiden gelen bir adettir, taziye düğün gibi durumlarda herkes iştirak eder. Düğünlerimiz hemen hemen böyle geçiyor. Bölgede çevremiz çok, kalabalık bir aşiretiz. Kahramanmaraş’tan bile gelen oldu. Böyle bir günde yanımızda olmalarından dolayı çok memnunuz. Bizi yalnız bırakmadılar. Örf ve adetlerimizi yerine getirdik. Herkese teşekkür ediyorum” ifade etti.

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‘‘BABAM DEVLET ERKANI VE TANINAN BİR İNSANDIR’’

Damadın ağabeyi Cahfer Encu ise “Goyan aşireti, bölgede tanınmış bir aşirettir, çok kalabalıktır. Babam aile reisimizdir. Devlet erkanı ve halk arasında tanınan bir insandır. Ondan dolayı çok kalabalık oldu. Gelen herkese teşekkür ediyorum” diyerek kalabalığın nedenini açıkladı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak aşiret
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