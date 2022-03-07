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Aşırı kilo buna da neden oluyor…

07.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı kilo birçok hastalığa zemin oluşturarak sağlıksız bir yaşama sebep oluyor. Özellikle yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamdan ötürü kaynaklanan aşırı kilo alımı hormonal dengeyi bozarak gebe kalmayı engelliyor. Bu durumu önlemek adına hayat alışkanlıklarını daha sağlıklı hale getirmek gerekiyor.

Aşırı kilo buna da neden oluyor…

İstenmeyen aşırı kilolar bedensel ve psikolojik sağlığı olumsuz olarak etkiliyor. Hareketsiz yaşamın ve yanlış beslenme alışkanlıklarının neden olduğu aşırı kilo birçok hastalığın oluşmasında büyük rol oynuyor. Kadınlar hormonal dengeyi bozarak düzensiz adet görmeye bu sebeple gebe kalmanın zorlaşmasına neden oluyor. Aşırı kilonun gebeliğe engel olabildiği için ilk önce kilodan başlanılması gerektiği önerisinde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel “Kilo, hormonal dengeyi bozarak düzensiz adet görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebiliyor. Dolayısıyla hiçbir tedaviye başlamadan önce mevcut kilosunun yüzde 10’unu verecek olursa kendinden gebe kalma şansı çok artmış oluyor. Diyetisyenden destek almasını mantıklı olacağını düşünüyorum.

KİLO YUMURTA KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

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Sonuç itibariyle spor, beslenme eşitlikleri özellikle son zamanlarda Türkiye’de ve dünyada fastfood karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başladı. Beslenmesine dikkat ederek sporla birlikte ve diyetisyen desteğiyle beraber bu işi çok rahatlıkla çözebiliyorlar. Kiloyla beraber hormonal denge değişiyor. Hem yumurta kalitesini düşürüyor hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor. İstediğimiz boyutta yumurta oluşamıyor. Adet düzensizlikleri başlıyor ve dolayısıyla gebe kalmayı engelliyor. Özellikle iri bebek olsun diye ailenin ha bire yeme, içme alışkanlıkları değişiyor. Bebeğim tombul olsun, bebeğim gelişsin diye önüne gelen her şeyi yiyorlar. Biz buna karşıyız. Normal koşullarda gebelik boyunca düzenli ve dengeli beslenme. Özelikle karbonhidrattan daha fakir protein ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyoruz. Kilo arttıkça maalesef düşük riski artabiliyor” diye konuştu.

GEBELİKTEN ÜÇ AY KADAR ÖNCE DÜZENLİ VE DENGELİ BESLENMEYE GEÇİLMELİ

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Memorial Dicle Hastanesinde görevli Diyetisyen Berçem Gülçek ise, gebelik sürecinde özelikle planlanan gebeliklerde gebelik öncesi vitamin, mineral ve demir depolarının yeterli olabilmesi adına gebelikten üç ay kadar önce düzenli ve dengeli bir beslenme düzenine geçilmesini tercih ettiklerini kaydetti. Bu süreçte anne adayının mutlaka bir uzman yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beslenme düzeni oluşturması gerektiğini ifade eden Gülçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Beden kitle endeksimiz 30’un üzerinde olan anne adaylarımız için ideal kilo aralığına inebilmesi gebelik sürecinde oluşabilecek kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, gestasyonel diyabet risk faktörlerini oldukça indirgemekte.

GEBELİKTE KİLO ALIMI DÜZENLİ İLERLEMELİ

Oldu da planlanmadan oluşan bir gebelikle karşı karşıya kaldıysak eğer gebeliğin ilk üç aylık döneminde annemizin kilo kaybı yine bir uzman yardımı olmak şartıyla indirgenebilmekte. Bu konuda mutlaka annenin ihtiyaçlarını karşılanabileceği bebeğin büyüme ve gelişmesini sağlanabileceği şekilde oluşmuş bir beslenme planına ihtiyacımız var. Fazla kilosu olan annelerimiz için kilo kaybı ile ideal kilo aralığında olan annelerimiz için ise sabit kilo ile ilk üç aylık dönemin devam etmesine, ikinci üç aylık dönemde ise 1-1,5 kilo, son üç aylık dönemde ise aylık 2-2,5 kiloluk kilo artışını hedeflemekteyiz.”

FAZLA KİLO BEBEĞİN BÜYÜMESİ VE GELİŞMESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

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İlk üç aylık dönemde hedefin tamamen annenin gebeliği daha konforlu geçirebilmesi adına oluşturulacak bir beslenme olduğunu aktaran Gülçek, “İkinci üç aylık dönemde bebeğin artan vitamin ve mineral ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulacak bir beslenme düzeni. Son üç aylık dönemde ise omega3, omega6 ihtiyaçlarının arttığını dikkate alarak oluşturulacak bir beslenme düzeniyle devam etmekteyiz. Sadece gebelik sürecinde değil, gebelik sonrasında öyle umuyoruz ki emzirme sürecinde annenin depolarının yeterli duruma gelebilmesini hedefliyoruz. Bu süreç içinde yine annemizden olabildiğince bizim belirlediğimiz bir beslenme düzeniyle devam etmesini, artı bir kilo almasını ne bebeğe, ne anneye bir katkı sağlamadığının farkında olmasını istiyoruz. Aksine olması gerekenden fazla kilo artışı, bebeğin büyüme ve gelişimine engelleyici, düşük ya da yüksek kilolu bir bebeğe veya prematüre bir doğuma neden olabileceğinin farkında olmalıyız ki, bu süreç sadece gebelik sürecindeki 9 aylık değil, sonrasındaki süreçte de bebeğin zihinsel gelişimine çok ciddi etkiler oluşturuyor” şeklinde konuştu.

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