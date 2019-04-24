KADIN

Aşırı kilo kısıklık sebeplerinin başında geliyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 24.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Günümüzde gittikçe artan obezite sorunu hem kadınlarda hem erkeklerde infertilite, yani kısırlık riskini artırıyor. Aşırı kilo hormonların bozulmasına yol açıyor, düzensizliklere sebep oluyor ve kısırlığın başlıca sebeplerinden biri haline geliyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olmanın, gebeliğin önündeki önemli engellerden olduğunu belirtiyor.

Aşırı kilo kısıklık sebeplerinin başında geliyor!

Obezite hem kadın hem erkek üreme sistemini olumsuz etkileyerek kısırlığa sebep oluyor.

AŞIRI KİLO HORMONLARIN DENGESİNİ BOZUYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu kilo ile kısırlık ilişkisini şöyle açıklıyor: “Aşırı kilo, kadınların hormonları üzerinde çok etkili. Öncelikle östrojen dengesini bozuyor ve yumurtlama konusunda sorunlara yol açıyor. Metabolizma aşırı kilodan negatif etkileniyor ve adet düzensizliklerine sebep oluyor. Yumurtlama problemleriyle birlikte gebelik oldukça zor hale geliyor. Obezite, erkek kısırlığının da en büyük sebeplerinden biri. Aşırı kilonun sperm kalitesine olumsuz etkisi var. Kilo sebebiyle erkek hormonları da zarar görüyor, testosteron azalıyor.”

Bu sebeplerle, aşırı kilo sorunu çocuk yapmak isteyen çiftler için aynı zamanda kısırlık problemine dönüşüyor.

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TÜP BEBEK TEDAVİSİ DE AŞIRI KİLO İLE ZORLAŞIYOR

Kısırlık sebebiyle, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen anne baba adayları için de kilo önemli bir etken. Aşırı kilo, tüp bebek tedavisindeki başarı oranlarını oldukça düşürüyor.Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisine başlamadan önce hastalarının fazla kilo sorunundan kurtulmalarını ve sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyor. Pabuçcu, sadece aşırı kilo sorununun giderilmesiyle birlikte bile , tüp bebek tedavisine gerek kalmadan kısırlığın önlenebileceğini, doğal yollarla gebe kalma oranının arttığını ekliyor. Yine de gerek duyulması halinde, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen adayların, aşırı kilo probleminden kurtulması gerekiyor. Kilo problemi tüp bebek tedavisinin uzamasına sebep oluyor.

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Aşırı kilonun gebeliğe engel olan çok önemli bir faktör olması gibi, aşırı zayıflık da yine hormonal dengeyi bozuyor ve kısırlığa sebep olabiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelik şansının artırılması için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin ve ideal kilonun korunmasının önemli olduğunu belirtiyor.


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