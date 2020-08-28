Aşırı kırışık kıyafetler için pratik ütü tüyoları! Sadece birkaç dakikada...

Kırışıklık açıcı spreyler kullanmak da işinizi kolaylaştıracak bir başka yöntem. Piyasada hazır olarak bulabileceğiniz spreyleri evde doğal malzemelerle kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağı suyun içerisinde az bir miktar çamaşır yumuşatıcı ilave edip bu karışımı sprey şişesi içerisine koyabilirsiniz. Kumaşın tamamına spreyi uygulamadan önce küçük bir köşede renk değişikliği ya da leke oluşup oluşmadığını kontrol edin. Ardından açılmasını istediğiniz inatçı kırışıklıkların ya da kıyafetin tamamına spreyi sıkın. Spreyi sıktıktan sonra ütüleyebileceğiniz gibi normal bir şekilde de kurumaya bırakıp kırışıklıkların açılmasını da sağlayabilirsiniz.

Keten ve pamuk kıyafetlerinizi ütülerken kumaşın hafif nemli olması kırışıklıkların açılmasını ve ütülemeyi kolaylaştırır. Bir sprey şişesi yardımıyla hafifçe ıslattığınız ya da tamamen kurumamış pamuk ve keten kıyafetlerinizi ütülemek kırışıklıkların kolayca açılmasını sağlar. Bir başka yöntem olarak da temiz bir havluyu sıcak suyla ıslattıktan sonra fazla suyunu sıkın ve ütüleyecek olduğunuz kıyafetinizi bu havluya sardıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Islanmış kıyafetinizin kırışıklarının zahmetsizce açıldığını göreceksiniz.

Kırışıklık, keten ve pamuk oranı yüksek kumaşlarda daha çok görülür. Dantelli ve fistolu kumaşlar da benzer şekilde ütülemesi zor kumaşlar arasında yer alır.

IŞIK ÖNEMLİ

Ütü yapacağınız zaman mümkünse iyi aydınlatılmış bir ortamda yapın. Bu sayede kırışıklıkları göreceğiniz gibi sıktığınız su miktarını da rahatlıkla görürsünüz. Eğer fazla miktarda bir su varsa, bunun üzerine sıcak ütüyü basarsanız ve özellikle ütülediğiniz kumaş beyaz bir kumaş ise sarı leke oluşmasına neden olabilirsiniz.

Kumaşları fısfısla nemlendirdikten sonra çok ıslak olmaması için 5-10 dakika bekletirseniz daha sağlıklı sonuçlar alırsınız.

ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN

Bir diğer yöntem de alüminyum folyo kullanmak. Alüminyum folyoyu ütüleyeceğiniz kıyafet üzerine serip inatçı kırışıklıkları daha kolay açabilirsiniz. Hem daha hızlı hem daha etkili sonuç almak için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

KETTLE VE ÇAYDANLIK İŞE YARIYOR

Ütüye benzer şekilde sıcaklık ve buhar veren kettle ve kaynayan çaydanlık da kullanılan yöntemler arasında. Buradaki mantık da diğer yöntemlerle aşağı yukarı aynı. Sıcak su buharıyla nemlenen kırışıklıklar daha kolay açılabilir bir hale geliyor. Aynı şekilde sıcak bir duş alırken kırışık kıyafetinizi de bir askı yardımıyla banyoya asarsanız sonrasında kırışıklıkları ütü ile açmanız kolaylaşacaktır.

