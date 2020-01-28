Aşırı sağcı İtalyan siyasetçinin nefret söylemi içeren paylaşımı engellendi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin Tunuslu göçmen ailenin görüntülerinin yer aldığı paylaşımını “nefret söylemi” içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, gazetecilerin de bulunduğu Emilia-Romagna bölgesindeki seçim kampanyası sırasında kapısını çaldığı Tunuslu göçmen aileye "Oğlunuz torbacı mı?" sorusunu yönelttiği görüntülerine Facebook'tan engelleme geldi.

Facebook, hem Tunuslu ailenin avukatı Cathy La Torre hem de başka kullanıcıların "nefret söylemi" olduğu gerekçesiyle yaptığı şikayetler üzerine harekete geçerek Salvini’nin sosyal medya ekibi tarafından yüklenen anın videosunu kaldırdı.

Avukat La Torre, yaptığı açıklamada, "Facebook, Matteo Salvini’nin (Torbacı olmakla itham edilen Tunuslu ailenin çocuğu) Yassin’in evinin zilini çaldığı utanç videosunu Salvini'nin sayfasından kaldırdı. Bu, uğruna sonuna kadar mücadele edeceğimiz uzun zaferler serisinin ilkidir. Size söz veriyorum." ifadesini kullandı.