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  4. Aşırı sağcı İtalyan siyasetçinin nefret söylemi içeren paylaşımı engellendi

Aşırı sağcı İtalyan siyasetçinin nefret söylemi içeren paylaşımı engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Matteo Salvini'nin kapısını çaldığı Tunuslu ailenin "Oğlunuz torbacı mı?" sorusunu yönelttiği Facebook'taki görüntüler büyük tepki çekmişti

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin Tunuslu göçmen ailenin görüntülerinin yer aldığı paylaşımını “nefret söylemi” içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, gazetecilerin de bulunduğu Emilia-Romagna bölgesindeki seçim kampanyası sırasında kapısını çaldığı Tunuslu göçmen aileye "Oğlunuz torbacı mı?" sorusunu yönelttiği görüntülerine Facebook'tan engelleme geldi.

Facebook, hem Tunuslu ailenin avukatı Cathy La Torre hem de başka kullanıcıların "nefret söylemi" olduğu gerekçesiyle yaptığı şikayetler üzerine harekete geçerek Salvini’nin sosyal medya ekibi tarafından yüklenen anın videosunu kaldırdı.

Avukat La Torre, yaptığı açıklamada, "Facebook, Matteo Salvini’nin (Torbacı olmakla itham edilen Tunuslu ailenin çocuğu) Yassin’in evinin zilini çaldığı utanç videosunu Salvini'nin sayfasından kaldırdı. Bu, uğruna sonuna kadar mücadele edeceğimiz uzun zaferler serisinin ilkidir. Size söz veriyorum." ifadesini kullandı.

- Salvini'nin hareketi tepki çekmişti

Salvini, 21 Ocak'ta, Emilia-Romagna bölgesinde yürüttüğü yerel seçim kampanyası sırasında Bolonya kentinin mahallelerini de dolaşmıştı. Tunuslu göçmenlerin oturduğu bir apartman dairesinin ziline basan Salvini, "İyi akşamlar, lütfen bizi içeri alır mısınız? Bize, bu mahallede uyuşturucunun sizin aracılığınızla dağıtıldığı söylendi. Oğlunuz torbacı mı? Doğru mu yanlış mı?" diye sormuştu.

Salvini’nin bu hareketi İtalya içinde büyük tepki çekerken Tunus ile de diplomatik krize yol açmış ve bu ülkeden farklı düzeylerde tepkiler gelmişti.

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