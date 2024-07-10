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    4. Aşırı terleme artık dert değil! Şıpır şıpır terlemeye son veren 3 doğal yöntem

    Aşırı terleme artık dert değil! Şıpır şıpır terlemeye son veren 3 doğal yöntem

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.07.2024 15:51
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    Aşırı terleme birçok kişinin muzdarip olduğu problemlerden biri. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum için doğal çözümler var. Daha önce duymadığınız bu 3 yöntem ile terleme sorununa veda edebilirsiniz.

    Aşırı terleme artık dert değil! Şıpır şıpır terlemeye son veren 3 doğal yöntem

    Aşırı terleme nasıl geçer diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Birçok kişinin bilmediği bu 3 yöntem aşırı terleme sorununuzu önleyebilir. Oldukça doğal olan bu yöntemler ile terleme probleminize çözüm getirebilirsiniz.

    AŞIRI TERLEMEYİ ÖNLEYEN 3 DOĞAL YÖNTEM

    1- PAPATYA İLE EL VE AYAK BANYOSU YAPIN

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    Ayak veya el banyosu yapacağınız kaba yedi yemek kaşığı papatya çiçeği üzerine iki litre kaynar su ilave edin ve soğumaya bırakın. Su ılık hal aldıktan sonra 40 dakika boyunca ayaklarınız veya ellerinizi suda bekletin. İki hafta boyunca her akşam uygulayın sabahları ise talk pudrası kullanın.

    ISIRGAN OTU VE ADA ÇAYI İÇEBİLİRSİNİZ

    ada çayı

    Yemeklerden sonra tok karnına birer yemek kaşığı ısırgan otu ve adaçayını kaynar suda demleyerek için. Buna 1 ay devam edin.

    ELMA SİRKELİ VÜCUT TONİĞİ

    Yarım bardak suya 1 çorba kaşığı sirke koyun ve karıştırın. Bu suyu terleyen bölgeye pamukla sürün. 10 dakika kadar kompres yapın. Sonra ılık duş alın. 14 gün bu tedaviye devam edin.

    Express


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    Anahtar Kelimeler:
    terleme
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