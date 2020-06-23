Aşırı terlemeye karşı botoks tedavisi

Terleme vücudun verdiği doğal reflekslerden biridir. Terlemenin amacı insan vücudunun ısısını sabit tutmaktır. Vücut için terleme gereklidir; ısıyı sabit tutmaya, cildi nemlendirmeye ve vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Buna rağmen terlemenin aşırı olduğu durumlarda, rahatsız olunabilir. Aşırı terleme vücudun bütününde görülebileceği gibi, lokal olarak da karşılaşılabilen bir sorundur. Terleme sonucu vücutta istenmeyen kokular oluşması normaldir. Aşırı terleme sorunundaysa koku problemi de artar. Terleme kalp ve sinir hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın belirtisi olabileceği gibi hastalık sorunu olmadan da yaşanabilen bir durum olabilir. Rahatsız edici bir sorun olan aşırı terlemenin tedavisi için günümüzde çeşitli yöntemler mevcuttur. AŞIRI TERLEME SORUNU NASIL TESPİT EDİLİR? Aşırı terleme kişinin kendisi tarafından fark edilen bir durumdur. Nedeniyse yapılan inceleme sonucu ortaya çıkar. Aşırı terleme için hangi doktora gidilir? Aşırı terleme için dermatolog ve iç hastalıkları uzmanından görüş alınabilir. Tedavinin yöntemine göreyse doktor değişikliği yapılabilir. Terlemenin nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Geceleri ortaya çıkan aşırı terlemeyse daha farklı değerlendirilir. Peki gece aşırı terleme neden olur? Öncelikli düşünülen neden genetik ve kaygı durum bozukluklarıdır. Ancak yine de tüberküloz, lenfoma, hipertiroidi ve diyabet risklerini de içerir.

Menopoz dönemi kadınların aşırı terleme sorunu yaşadıkları bir süreçtir.

Enfeksiyona bağlı ateşli hastalıklarda aşırı terleme oluşabilir.

Troid bezinin aşırı çalışması da bu sorunun kaynağı olabilir.

Bazı kanser türleri terleme sıkıntısı yaratır.

Depresyon gibi ruhsal sıkıntılar terleme miktarını artırabilir.

Obezite aşırı terleme yapan nedenlerden biridir.

Sağlıksız beslenme, alkol ve sigara kullanımı da terleme sorunu oluşturur. AŞIRI TERLEME NASIL GEÇER? Aşırı terleme tedavisi için öncelik, terleme miktarını artıran sorunu tespit etmektir. Terleme yoğun olarak eller, ayaklar, koltuk altları gibi vücut bölümlerinde görülür çünkü ter bezlerinin burada yoğunlaşması nedeniyle terleme sorunu buralarda daha fazla yaşanır. Bunlara ek olarak baş bölgesi de terlemenin yoğun olarak rastlandığı bir yerdir. Başın aşırı terleme nedenleri arasında troit hastalıkları, ruhsal sorunlar, genetik aktarım gibi nedenler vardır. Aşırı terleme nasıl önlenir sorusunun cevabı için birkaç yöntem vardır. İlaç tedavisi, terleme yaratan hastalığın tedavisi, hastanın yaşam şeklinde yapılacak değişiklikler, cerrahi müdahale, bitkisel yöntemler ve son yıllarda ortaya çıkan botoks bunlardan bazılarıdır. Kullanılacak tedavi yöntemi terlemenin kökenine göre değişiklik gösterir. Aşırı terleme sorunun yarattığı en büyük etki, kişinin toplumsal yaşamda kendisinden rahatsız olmasıdır. Terleme sosyal ilişkileri negatif etkileyen bir durumdur. Bazı bölgelerde görülen terleme ise aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açar. Özellikle ayaklarda görülen terleme burada çeşitli mikroorganizmaların çoğalmasına neden olarak, koku ve mantar oluşumuna neden olur.

Öncelikle aşırı terleme kişinin yaşam şeklinden dolayı oluşuyorsa, bu sorunlar ortadan kaldırılır. Fazla kiloların verilmesi sağlanır. Beslenme şeklinde fast food tarzı gıdalar varsa, bunlar yerine daha sağlıklı öğünler oluşturulur. Sıvı tüketimi ve spor gibi aktiviteler desteklenir. Bütün bunlar, terleme sorununun bir miktar azalmasını sağlayan yöntemlerdir. Terleme için kullanılabilecek kozmetik ürünler olsa da, bu ürünler terleme sorununu değil, terleme nedeniyle oluşan koku sorununu giderme noktasında etkilidir. Bu ürünlerde bulunan kimyasallar insan sağlığı açısından zamanla tehlikeli olabilecek yan etkiler içerdiği ve doğaya da zarar verdiği için, terleme konusunda daha kesin çözümler bulunmasını gerekli kılar. AŞIRI TERLEMEYE BİTKİSEL ÇÖZÜM Evde rahatlıkla uygulanabilecek bazı yöntemlerle aşırı terleme sorunun önüne geçmek mümkündür. Limon: Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, terleme sonucu oluşan bakterilerin giderilmesini sağlar. Ayrıca koltuk altı bölgesi için beyazlatıcı etkiye sahiptir. Limon suyu ve karbonat karıştırılarak terleme sorunu olan bölgeye sürülür. Yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra ılık su ile durulanır.