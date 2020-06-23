Aşırı terlemeye karşı botoks tedavisi

Terleme vücudun verdiği doğal reflekslerden biridir. Terlemenin amacı insan vücudunun ısısını sabit tutmaktır. Vücut için terleme gereklidir; ısıyı sabit tutmaya, cildi nemlendirmeye ve vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Buna rağmen terlemenin aşırı olduğu durumlarda, rahatsız olunabilir. Aşırı terleme vücudun bütününde görülebileceği gibi, lokal olarak da karşılaşılabilen bir sorundur. Terleme sonucu vücutta istenmeyen kokular oluşması normaldir.
Aşırı terleme sorunundaysa koku problemi de artar. Terleme kalp ve sinir hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın belirtisi olabileceği gibi hastalık sorunu olmadan da yaşanabilen bir durum olabilir. Rahatsız edici bir sorun olan aşırı terlemenin tedavisi için günümüzde çeşitli yöntemler mevcuttur.
Aşırı terleme kişinin kendisi tarafından fark edilen bir durumdur. Nedeniyse yapılan inceleme sonucu ortaya çıkar. Aşırı terleme için hangi doktora gidilir? Aşırı terleme için dermatolog ve iç hastalıkları uzmanından görüş alınabilir. Tedavinin yöntemine göreyse doktor değişikliği yapılabilir. Terlemenin nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Geceleri ortaya çıkan aşırı terlemeyse daha farklı değerlendirilir. Peki gece aşırı terleme neden olur? Öncelikli düşünülen neden genetik ve kaygı durum bozukluklarıdır. Ancak yine de tüberküloz, lenfoma, hipertiroidi ve diyabet risklerini de içerir.
Aşırı terleme tedavisi için öncelik, terleme miktarını artıran sorunu tespit etmektir. Terleme yoğun olarak eller, ayaklar, koltuk altları gibi vücut bölümlerinde görülür çünkü ter bezlerinin burada yoğunlaşması nedeniyle terleme sorunu buralarda daha fazla yaşanır. Bunlara ek olarak baş bölgesi de terlemenin yoğun olarak rastlandığı bir yerdir. Başın aşırı terleme nedenleri arasında troit hastalıkları, ruhsal sorunlar, genetik aktarım gibi nedenler vardır. Aşırı terleme nasıl önlenir sorusunun cevabı için birkaç yöntem vardır. İlaç tedavisi, terleme yaratan hastalığın tedavisi, hastanın yaşam şeklinde yapılacak değişiklikler, cerrahi müdahale, bitkisel yöntemler ve son yıllarda ortaya çıkan botoks bunlardan bazılarıdır.
Kullanılacak tedavi yöntemi terlemenin kökenine göre değişiklik gösterir. Aşırı terleme sorunun yarattığı en büyük etki, kişinin toplumsal yaşamda kendisinden rahatsız olmasıdır. Terleme sosyal ilişkileri negatif etkileyen bir durumdur. Bazı bölgelerde görülen terleme ise aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açar. Özellikle ayaklarda görülen terleme burada çeşitli mikroorganizmaların çoğalmasına neden olarak, koku ve mantar oluşumuna neden olur.
Öncelikle aşırı terleme kişinin yaşam şeklinden dolayı oluşuyorsa, bu sorunlar ortadan kaldırılır. Fazla kiloların verilmesi sağlanır. Beslenme şeklinde fast food tarzı gıdalar varsa, bunlar yerine daha sağlıklı öğünler oluşturulur. Sıvı tüketimi ve spor gibi aktiviteler desteklenir. Bütün bunlar, terleme sorununun bir miktar azalmasını sağlayan yöntemlerdir. Terleme için kullanılabilecek kozmetik ürünler olsa da, bu ürünler terleme sorununu değil, terleme nedeniyle oluşan koku sorununu giderme noktasında etkilidir. Bu ürünlerde bulunan kimyasallar insan sağlığı açısından zamanla tehlikeli olabilecek yan etkiler içerdiği ve doğaya da zarar verdiği için, terleme konusunda daha kesin çözümler bulunmasını gerekli kılar.
Evde rahatlıkla uygulanabilecek bazı yöntemlerle aşırı terleme sorunun önüne geçmek mümkündür.
Limon: Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, terleme sonucu oluşan bakterilerin giderilmesini sağlar. Ayrıca koltuk altı bölgesi için beyazlatıcı etkiye sahiptir. Limon suyu ve karbonat karıştırılarak terleme sorunu olan bölgeye sürülür. Yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra ılık su ile durulanır.
Elma sirkesi: Vücudun pH dengesini düzenleyen elma sirkesi suyla inceltilerek, aşırı terleyen uzuvlara sürülür. Bu işlemin gece yatmadan önce uygulanması tavsiye edilir. Bir gece bekletildikten sonra, sabah durulanır.
Adaçayı: Adaçayının terleme sorununda etkisi olduğu bilinir. İki şekilde kullanmak mümkündür. Her gün bir bardak adaçayı bitkisinden yapılan çay içilebileceği gibi bu çayla terleyen bölgeler silinerek de kullanılabilir.
Domates: Domatesin ter salgılanan gözenekleri küçültücü etkisi vardır. Evde yapılacak domates püresi, duştan önce terleme olan bölgelere sürülür. On beş dakika kadar beklendikten sonra durulanır. Domates suyunu içmek de, terlemeye karşı koruyucu etki gösterir.
Hindistan cevizi yağı: Laurik asit içeren hindistan cevizi, doğal deodorant olarak kullanılan bitkilerin başında gelir. Burada oluşan bakterileri öldürerek, koku oluşumunu engeller. Hindistan cevizinin hoş bir kokusu da vardır. Bir miktar yağla, masaj yapmak yeterlidir.
Botoks tedavisinin aşırı terleme probleminde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, hastaların kısa sürelerle de olsa rahat etmesi mümkün oldu. Botoks tedavisi yaklaşık on dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Botoks ile terleme sorunu yaşanan bölgede terlemeye neden olan sinirlerin iletisi kesileceği için, ter üretilmez. Tedavi ayaklar, koltuk altları ve baş bölgesinde uygulanmaya müsaittir. Koltuk altlarına uygulanan botoks tedavisinde ağrı duyulmaz. Ayak ve el terlemesi için botoks tedavisinde ağrı kesici kremler uygulanabilir. Vücudun en çok görülen bölgesi olan baş kısmında da, yüz terlemesine botoks yöntemiyle çözüm bulmak mümkündür. Botoks tedavisinin kalıcılığı yaklaşık altı ay kadar sürer. Bu yöntemin en büyük avantajı, cerrahi bir işlem olmadığı için kesi ve yara olmaması, hastanın günlük hayatına hemen dönebilmesidir.
Botoksun bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen, yanlış yapılan uygulamaları düzeltecek herhangi bir işlem olmadığı için, toksinin vücuttan kendi kendine atılması beklenir. Uygulama esnasında kızarıklık, şişlik gibi geçici sorunlar oluşabilir. Ancak sinir ve kas sistemi hastalıklarında botoks kullanmak zararlı olabilmektedir. Burada bir başka dikkat edilmesi gereken noktaysa, botoks tedavisi sonrası terleme sorunu çözüme kavuşmamışsa, altta daha ciddi bir neden olma ihtimalidir. İşlemin tek dezavantajı, belirli sürelerle tekrarlanmasıdır. Bu dezavantajsa, diğer yöntemlerle kıyaslandığında genellikle çok küçük bir sorun olarak ortaya çıkar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum