Aşırı tuz ve şeker tüketimi sorunu okullarda çözülecek

Türk Böbrek Vakfı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gönüllü öğretmenler vasıtası ile öğrencilere ‘aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile böbrek sağlığı ve korunma önerileri’ eğitimleri verilecek.

Aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı olarak gelişen hastalıklar her yıl önemli bir oranda artış gösteriyor. Hastalıkların önüne geçmek ise beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinden geçiyor. Bu noktadan hareket eden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı, Eskişehir’de bulunan ilk ve orta dereceli okulları kapsayacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Projede ilk olarak; Eskişehir’deki gönüllü öğretmenlere eğiticinin eğitimi verilerek, öğretmenler vasıtası ile öğrencilere “aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile böbrek sağlığı ve korunma önerileri“ eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Eskişehir’de yaklaşık 137 bin öğrenci projeden faydalanacak.

Protokolün imza töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, projenin 137 bin öğrenciye ulaşacağını söyledi. Erk, "Eskiden bizim devamlı kalıcı sağlıklı beslenme eğitimi verdiğimiz yerlerde bizden, vakıftan bir görevli bu işi yapıyordu. Şimdi yeni bir metot önerildi, eğitmenlerin eğitimi. 50 civarında öğretmen atanacak. Çocuklarla iyi diyalog kurabilen ve onları iyi algılamasını sağlayan o 50 kişi toplam 137 bin öğrenciye ulaşmış olacak" dedi.

"Çocuklarımız ileride şeker, tansiyon hastası olmayacak ve obeziteyi önlemiş olacağız""

İl Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt ise, "Her daim öğrenciyi daha iyi, daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek amacıyla Türk Böbrek Vakfı’nın bu konuda çok güzel çalışmaları var. Böbrek sağlığının yerinde olabilmesi için öncelikle insanın tamamen vücudundaki organlarının da sağlığının sağlam olması gerekiyor. Bu da beslenmeden geçiyor. Çocuk dengeli beslenirse, vücudundaki tuz oranı normal düzeyde tutarsa, şeker oranını normal düzeyde tutarsa inanıyoruz ki çocuklarımız ileride şeker hastası olmayacak, tansiyon hastası olmayacak ve her şeyden önce obeziteyi önlemiş olacağız. Bu konuda yetiştirdiğimiz öğretmen arkadaşlarımız hem öğrencilerimize, hem velilerimize bu konuyu anlatacak, böbrek sağlığının önemini anlatacak, obezitenin olmaması için çalışmalar yapacak hem de çocuklarımız aile sağlığını yerinde tutmuş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binasında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, işbirliği protokolüne imza attı.