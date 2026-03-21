KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Asırlık çınar, iki devri birden yaşadı! Uzun yaşam sırrı ortaya çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir Köyü, 106 yaşındaki Dudu Candan ile adeta tarihe tanıklık ediyor. Osmanlı'nın son döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüze uzanan yıllarına tanıklık eden Dudu Teyze, hem yaşadığı uzun ömrü hem de köydeki sade yaşamıyla dikkat çekiyor. 3 çocuk, 11 torun ve torununun torununu gören Candan, hem köy halkı hem de ailesi için yaşayan bir tarih ve değerli bir rehber olarak biliniyor.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ederek adeta yaşayan bir tarih olarak dikkat çekiyor.

1920 yılında dünyaya gelen Candan, VI. Mehmed döneminde doğdu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 2. Dünya Savaşı'nı gören Candan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarına da tanıklık etti.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI PAYLAŞTI

Asırlık ömrünü Simav'daki köyünde sürdüren Dudu Candan, uzun yaşamın sırrını ise sade bir yaşam tarzına bağlıyor. Az yemek yediğini belirten Candan, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" ifadelerini kullandı.

51 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürdüğünü belirterek, "Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri 15 günde bir gelip temizlik yapıyor, çamaşırlarımı yıkıyor. 65 yaş aylığım da geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"DUDU TEYZEMİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Efir Köyü Muhtarı Salim Koç ise Dudu Candan'ı düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirterek, "Her ay mutlaka ziyaret ederim. Yaşlılık aylığını da ben teslim ediyorum. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Dudu Teyzemiz bizim için çok kıymetli" dedi.

3 çocuk ve 11 torun sahibi olan Dudu Candan'ın torununun torununu da gördüğü öğrenilirken, Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak biliniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Simav Dünyanın en yaşlı kadını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.