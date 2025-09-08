Asırlık nadide bir güzellik: ‘Sarka’ simli gümüş iplikle işleniyor! 89 yaşındaki ustanın ellerinde yaşatılıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kadim kültürü olan, düğün ve nişanların vazgeçilmez giysisi olan ‘Sarka' günümüzde 89 yaşındaki sarka ustası Yılmaz Baykal eliyle yaşatılmaya çalışılıyor.

ZAHMETLİ BİR İŞÇİLİK İLE ANCAK 1 AYDA TAMAMLANABİLİYOR

Baba mesleğini 8 yaşında öğrenen Yılmaz usta 89 yaşında olmasına rağmen bu mesleği idame ettirmeye çalışıyor Büyük emek isteyen simli gümüş iplikten işlenen Sarka, usta ellerde bir ayda tamamlanabiliyor. Sivrihisar'ın milli kıyafeti olan ve Sivrihisar Belediye tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillenen nadide giysinin her biri, zahmetli bir işçilik ile ancak 1 ayda tamamlanabiliyor. Sivrihisar'ın yöresel kültürünün önemli parçalarından biri olan "Sarka", elle işlenen ve özel kumaştan hazırlanan bir kıyafet olarak öne çıkıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler Yılmaz Baykal'ın atölyesini ziyaret ederek bu geleneksel kıyafeti yakından görebiliyor ve satın alabiliyor.

"SARKA SADECE BİR GİYSİ DEĞİL"

İlçede bu işi yıllardır sürdüren Yılmaz Baykal, geçmişten gelen bu geleneği yaşatmaya devam ettirmeye çalıştığını anlattı. El emeğiyle yapılan bir sarkanın hazırlanmasının yaklaşık bir ay sürdüğünü ve işçiliğin oldukça zahmetli olduğunu anlatan Baykal, "Sarka bir baba mesleği. Bunun 8 yaşından öğrenmeye başladım ve yıllardır da yapıyorum. Umarım bu kültür benden sonra da devam eder. Sarka, genellikle simli şalvar ve kuşak ile birlikte giyildiğinde tam bir Sivrihisar yöresel kıyafetidir. Satışlarda sabit bir fiyat uygulanmıyor, gelen müşteriyle karşılıklı anlaşma sağlanıyor. Sarka sadece bir giysi değil, Sivrihisar'ın tarihini ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor" diye anlattı.

