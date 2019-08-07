HABER

Asırlık nineye doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezi'nde yaşayan Tutu Çiriş'in 102'nci yaş günü kutlandı

Adıyaman'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.

Özel Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Tutu nineye, merkezin çalışanları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üfleyen Tutu nineyi doğum gününde oğlu, kızı ve torunları da yalnız bırakmadı.

Tutu Çiriş'in oğlu Mehmet Mustafa Çiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 5 yıldır merkezde yaşadığını söyledi.

Bakım merkezi çalışanlarının annesine özveriyle baktığını ifade eden Çiriş, "Biz annemize yaşlı olduğu için yeterince bakamadık. Annemin daha önce doğum gününü hiç kutlamamıştık. İlk defa yaş gününü kutluyoruz." dedi.

Merkez müdürü Ali Özkan da "Ninemizin hayatı boyunca hiç doğum günü kutlaması yapmadığını öğrendik. Ninemiz 102 yaşına girdi. Kendisini mutlu etmek istedik. Doğum gününü kutladık ve çok mutluyum." dedi.

Mutluluk gözyaşları döken 102 yaşındaki Tutu Çiriş, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Kurban Bayramı öncesinde Bakan Pakdemirli’den denetimKurban Bayramı öncesinde Bakan Pakdemirli’den denetim
MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandıMSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Bakım merkezi doğum günü kutlama Tutu Çiriş

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.