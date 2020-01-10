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  4. Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesi, mağdur kadını ve ailesini mutlu etti.

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."

Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir." dedi.

Baba Yaşar Özek de sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

AVUKAT SERT: ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI ANLAMLI BULUYORUZ

Mağdur Özek'in avukatı Mehtap Sert de İskenderun Kadın Platformu'nda yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini aktaran Sert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanının bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için önayak olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

ERDOĞAN SANIĞA VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNMUŞTU

Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya ilişkin değerlendirmesinde, mahkemenin ortalama 13 yıl ceza verdiğini ve bunu soruşturduğunu, "Kanunun en yüksek oranının bu olduğu ve bunu kendilerinin getirdiğine" ilişkin bilgi verildiğini anlatarak şunları kaydetmişti:

"Ben de diyorum ki arkadaşlara; arkadaşlar, siz niye kanun diyerek, bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım."

Kaynak: AA

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iskenderun Berfin Özek Recep Tayyip Erdoğan

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