Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, şöyle devam etti: "Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık." Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir." dedi. Baba Yaşar Özek de sanığa verilen cezaya tepki gösterdi. AVUKAT SERT: ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI ANLAMLI BULUYORUZ



Mağdur Özek'in avukatı Mehtap Sert de İskenderun Kadın Platformu'nda yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini aktaran Sert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanının bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için önayak olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. OLAYIN GEÇMİŞİ



İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.