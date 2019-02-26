Aşk her şeyi yener mi, uzaklıklara rağmen sevgi yeter mi?

Birçok insan aslında çok hoşlansa ve sevse bile uzak mesafede olduğunu düşündüğü kişi ile ilişkiye başlamıyor ve başlamaktan kaçınıyor. Bunun için kendilerinde haklı birçok sebep buluyor. Kimi insan sevdiğini yanında istiyor, paylaşım istiyor, dokunmak, sarılmak istiyor, kimi insan uzak mesafedeki ilişkinin güvenilmez olduğunu düşünüyor. Hatta kimisi de zaten sürmeyeceğini düşündüğü için baştan şans bile vermekten kaçınıyor. Peki uzak mesafe ilişkiler nasıl sağlıklı sürer değerlendirelim. NASIL SÜRER? Burada tavsiye ettiğim şeylerden biri kişilerin daha önce mümkünse tanışmış olmaları ve o şekilde ilişkiye emek vermeleridir. Bazı insanlar daha önce hiç tanışmadıkları, yüz yüze görmedikleri kişileri bekleme eğiliminde olabiliyorlar. Bu sebeple mümkünse daha önce tanışılmış olması sürmesinde avantaj olacaktır. Çünkü biliyoruz ki hayal kurmak insan zihnini besleyen bir şeydir, görmediğiniz birinin hayalini kurmak daha zor olacaktır. Ancak o kişiyi görüp beğenmiş olmak ve o şekilde istemek avantajdır.

HAZIR OLMAK GEREKİR İlişki sürdürmeye hazır olmak gerekir. İlişki sürdürmeye hazır olmayan kişiler zaten istikrarsızdır. Bu istikrarsızlık mesafe ile ilgili değildir. Bu tarz ilişkilerde kararlar net olmalıdır. Gerçekten iki tarafında emek verecek karakter ve yapıda olmaları gerekir. Uzak ilişkilerde bir taraf diğerinden daha fazla çabalıyorsa diğer taraf ciddiye almıyorsa sürmesi mümkün değildir. GÜVEN PROBLEMİ DUYULUR MU, NASIL AŞILIR? Uzak mesafe ilişkilere duyulan şüphelerden bir tanesi de güvendir. Birçok insan güven sebebiyle uzak mesafe ilişkileri istemez. “Ona nasıl güveneceğim” diye düşünür. Oysa güven karşılıklı kurulmalıdır. Bazen çok yakın olduğunuz insanlara güvenmediğinizi görürsünüz. Ne kadar yakınınızda olsalar bile arkanızdan iş çevirmiş ve siz fark etmeden sizi aldatmışlardır. Bazen yakınınızda bulunan insanlara güvenirsiniz de. Aynı şekilde güvenmediğiniz uzak mesafe ilişkiniz olabileceği gibi, güvendiğiniz bir uzak mesafe ilişkiniz de olabilir. Buradaki güven kavramı mesafelerin kendisinden çok kişilerin yapıları ile ilgilidir.

GÜVENİLİR OLMASI ÖNEMLİ Bazı insanlar kendilerine verilen değeri boşa çıkarmamaya özen gösterir ve verilen değere önem gösterirler. Bazı insanlar da önem verseniz güvenseniz bile umursamazlar. Bu noktada uzak mesafe ilişki yaşayacağınız kişinin güvenilir bir insan olmasına dikkat etmeniz gerekir. Birçok kişi bu tarz ilişkilerde uzağımda olduğu için güvenip güvenmeyeceğimi nasıl anlayacağım diye soruyor, bu durumda da telefonda size olan davranışlarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Telefon yada internet tıpkı gerçekte tanıştığınız gibi insanların iç yüzlerini göstermelerinde uzun vade de etkilidir. Neticede yüz yüze olsanız bile sizden kendisini gizlemeye çalışan insanı anlamanız yine mümkün olmayacaktır. SÜREKLİ ‘ÇEVRİMİÇİ’ OLUP YAZMIYORSA! Örneğin, sürekli “çevrimiçi” olup size yazmıyorsa, bütün gün sizi aramıyorsa, aramalarınızı sürekli aksatıyorsa, karşı cinsten insanları tanımaya devam ediyorsa, sizinle gününün detayını paylaşmıyorsa, yüzeysel cevaplar veriyorsa, konuşmalar kısa kesiliyor ve paylaşmak konuşmak şey bulamıyorsanız, sadece size ihtiyaç duyunca arıyorsa bu ilişkinizi ciddiye almadığını gösterir.

Bu tarz ilişkilerde insanlar beklerler. Beklemek fedakarlık gerektirir. Emek gerektirir ve insan hayatındaki en önemli şey olan “zaman” gerektirir. Birisini beklerken, diğer seçeneklerden olmak, bazen kavuşmayı çok istesen bile kavuşamamayı gerektirir. Birisine zaman verirken bunun hayattaki en değerli şeyiniz olduğunu unutmayın. Karşınızdaki kişi gerçekten beklemeye değer mi bunu bilmelisiniz. Bunu anlayabileceğiniz sorular sormaya özen gösterin. Detay tanımaya yönelik sorun ve çekinmeyin. KAVUŞTUĞUNUZDA İLİŞKİNİZİN NASIL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORSUNUZ? Örneğin; siz evlenmeyi düşünürken karşınızdaki kişi bir araya gelseniz bile evlilik ve ciddi ilişki düşünmüyor olabilir. Yada ilişkiye ve beklentilere dair farklılıklar gösterebilirsiniz. Bu sebeple neden beklediğinize ve tam olarak neyi beklediğinize dair karşınızdaki kişi ile konuşun ve belirlemeler yapın. Belirsizlik içerisinde uzun zaman haberleşmeden uzak mesafe ilişki sürdürmek çok zordur. Ne kadar zaman beklemek gerekeceğine ve beklediğinizde sonunda ne olacağına dair birlikte planlama yapın.