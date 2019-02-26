Aşk her şeyi yener mi, uzaklıklara rağmen sevgi yeter mi?

Birçok insan aslında çok hoşlansa ve sevse bile uzak mesafede olduğunu düşündüğü kişi ile ilişkiye başlamıyor ve başlamaktan kaçınıyor. Bunun için kendilerinde haklı birçok sebep buluyor.
Kimi insan sevdiğini yanında istiyor, paylaşım istiyor, dokunmak, sarılmak istiyor, kimi insan uzak mesafedeki ilişkinin güvenilmez olduğunu düşünüyor. Hatta kimisi de zaten sürmeyeceğini düşündüğü için baştan şans bile vermekten kaçınıyor. Peki uzak mesafe ilişkiler nasıl sağlıklı sürer değerlendirelim.
NASIL SÜRER?
Burada tavsiye ettiğim şeylerden biri kişilerin daha önce mümkünse tanışmış olmaları ve o şekilde ilişkiye emek vermeleridir. Bazı insanlar daha önce hiç tanışmadıkları, yüz yüze görmedikleri kişileri bekleme eğiliminde olabiliyorlar.
Bu sebeple mümkünse daha önce tanışılmış olması sürmesinde avantaj olacaktır. Çünkü biliyoruz ki hayal kurmak insan zihnini besleyen bir şeydir, görmediğiniz birinin hayalini kurmak daha zor olacaktır. Ancak o kişiyi görüp beğenmiş olmak ve o şekilde istemek avantajdır.
HAZIR OLMAK GEREKİR
İlişki sürdürmeye hazır olmak gerekir. İlişki sürdürmeye hazır olmayan kişiler zaten istikrarsızdır. Bu istikrarsızlık mesafe ile ilgili değildir. Bu tarz ilişkilerde kararlar net olmalıdır. Gerçekten iki tarafında emek verecek karakter ve yapıda olmaları gerekir. Uzak ilişkilerde bir taraf diğerinden daha fazla çabalıyorsa diğer taraf ciddiye almıyorsa sürmesi mümkün değildir.
GÜVEN PROBLEMİ DUYULUR MU, NASIL AŞILIR?
Uzak mesafe ilişkilere duyulan şüphelerden bir tanesi de güvendir. Birçok insan güven sebebiyle uzak mesafe ilişkileri istemez. “Ona nasıl güveneceğim” diye düşünür. Oysa güven karşılıklı kurulmalıdır. Bazen çok yakın olduğunuz insanlara güvenmediğinizi görürsünüz. Ne kadar yakınınızda olsalar bile arkanızdan iş çevirmiş ve siz fark etmeden sizi aldatmışlardır.
Bazen yakınınızda bulunan insanlara güvenirsiniz de. Aynı şekilde güvenmediğiniz uzak mesafe ilişkiniz olabileceği gibi, güvendiğiniz bir uzak mesafe ilişkiniz de olabilir. Buradaki güven kavramı mesafelerin kendisinden çok kişilerin yapıları ile ilgilidir.
GÜVENİLİR OLMASI ÖNEMLİ
Bazı insanlar kendilerine verilen değeri boşa çıkarmamaya özen gösterir ve verilen değere önem gösterirler. Bazı insanlar da önem verseniz güvenseniz bile umursamazlar. Bu noktada uzak mesafe ilişki yaşayacağınız kişinin güvenilir bir insan olmasına dikkat etmeniz gerekir. Birçok kişi bu tarz ilişkilerde uzağımda olduğu için güvenip güvenmeyeceğimi nasıl anlayacağım diye soruyor, bu durumda da telefonda size olan davranışlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Telefon yada internet tıpkı gerçekte tanıştığınız gibi insanların iç yüzlerini göstermelerinde uzun vade de etkilidir. Neticede yüz yüze olsanız bile sizden kendisini gizlemeye çalışan insanı anlamanız yine mümkün olmayacaktır.
SÜREKLİ ‘ÇEVRİMİÇİ’ OLUP YAZMIYORSA!
Örneğin, sürekli “çevrimiçi” olup size yazmıyorsa, bütün gün sizi aramıyorsa, aramalarınızı sürekli aksatıyorsa, karşı cinsten insanları tanımaya devam ediyorsa, sizinle gününün detayını paylaşmıyorsa, yüzeysel cevaplar veriyorsa, konuşmalar kısa kesiliyor ve paylaşmak konuşmak şey bulamıyorsanız, sadece size ihtiyaç duyunca arıyorsa bu ilişkinizi ciddiye almadığını gösterir.
Bu tarz ilişkilerde insanlar beklerler. Beklemek fedakarlık gerektirir. Emek gerektirir ve insan hayatındaki en önemli şey olan “zaman” gerektirir. Birisini beklerken, diğer seçeneklerden olmak, bazen kavuşmayı çok istesen bile kavuşamamayı gerektirir.
Birisine zaman verirken bunun hayattaki en değerli şeyiniz olduğunu unutmayın. Karşınızdaki kişi gerçekten beklemeye değer mi bunu bilmelisiniz. Bunu anlayabileceğiniz sorular sormaya özen gösterin. Detay tanımaya yönelik sorun ve çekinmeyin.
KAVUŞTUĞUNUZDA İLİŞKİNİZİN NASIL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Örneğin; siz evlenmeyi düşünürken karşınızdaki kişi bir araya gelseniz bile evlilik ve ciddi ilişki düşünmüyor olabilir. Yada ilişkiye ve beklentilere dair farklılıklar gösterebilirsiniz. Bu sebeple neden beklediğinize ve tam olarak neyi beklediğinize dair karşınızdaki kişi ile konuşun ve belirlemeler yapın.
Belirsizlik içerisinde uzun zaman haberleşmeden uzak mesafe ilişki sürdürmek çok zordur. Ne kadar zaman beklemek gerekeceğine ve beklediğinizde sonunda ne olacağına dair birlikte planlama yapın.
Uzak mesafe ilişkilerde en azından telefonda ve internette geçirilen tanıma süresi yakın ilişkilere göre daha fazla olmalıdır ki, karşınızdaki kişiyi minimum düzeyde de olsa tanıyabilin. Mümkünse görüntülü konuşma, anlık paylaşımlar, videolar ve telefonlaşmayı tercih edin.
SON SEÇENEĞİNİZ MESAJ ATMAK OLSUN
Mesaj yazmak en son seçenekler arasında yer alsın. Ses tonu, mimik ve jestler olmadığı için mesaj ile konuşmak, anlamak ve anlaşılmak zordur. Özellikle mesajda tartışmaktan mümkün olduğu kadar kaçının.
Onunla gerçekten ilgilenin. Mesafeler uzak olabilir ama ilginiz içten olabilir. Bazen karşınızdaki kişi uzak olsa bile yakınınızdaki kişilerden daha çok detay bilebilir, size çok yakınmış gibi hissettirebilir. En azından gün biterken gününüzün nasıl geçtiğini soran, sizinle ilgilenen biri olmalıdır. Arkadaşlık yönünüzü güçlendirmeye çalışın.
Sürdürmenizin avantajlarını ve dezavantajlarını bir kağıda yazın. Bu ilişkiyi sürdürdüğünüzde size göre avantajlar mı daha ağır basar, dezavantajlar mı belirleyin. Avantajlarının ağır bastığını düşünürseniz ve onu gerçekten çok istediğinizi hissederseniz o zaman mesafeler ilişkinizi sürdürmede engel olmayacaktır.
Ancak sizi motive edeceğine dair belirli aralıklarda görüşme planları yapın. İmkanınız varsa bu aralıkları mümkün olduğu kadar kısa tutun. Bir araya geldiğinizde ise yine günlük rutin davranışlarınıza devam edin unutmayın karşınızdaki kişiyi en iyi şekilde günlük yaşamınız içerisinde tanıyacaksınız.
Melda YAKUPOĞLU
Uzman Klinik Psikolog
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