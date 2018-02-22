Aşk kaslarını keşfet, bağımsızlaştır ve güçlendir!

1952 yılında Arnold Kegel idrar kaçıran hastalarını ameliyat etmek yerine daha detaylı bir şekilde incelediğinde Pubococcygeal adı verilen kasların güçsüz olduğunu tespit etti. Hastalarına bu kasları geliştirmelerini öğretti. Bu sayede hastalarının tamamına yakınında idrar kaçırmaları ortadan kalktı. Bu sırada hedeflenmeyen bir durum daha ortaya çıktı. O da, bu egzersizleri yapan hastaların cinsel hazları ve orgazm olma potansiyelleri artmış olması idi. Bu durum o tarihlerde çok önemsenmedi. Daha ileriki yıllarda bu kasların cinsellikten alınan hazzı artırmak için güçlendirilmesi gerektiği hatta bunun şart olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile defalarca ispat edildi. Pelvik kas eğitimi almamış kadınlarda yapılan bir araştırmada;

Orgazm olamayan kadınlarda bu kasların çok zayıf ( 7 mikrovolt) olduğu,

Vajinal orgazm olabilen kadınlarda çok kuvvetli ( 17 mikrovolt) olduğu,

Sadece klitoral orgazm olabilen kadınlarda bu kasların orta derecede kuvvetli ( 12 mikrovolt) olduğu,

Hiç ilişkiye giremeyen (vajinusmuslu) kadınlarda ise ilişki sırasında bu kasların aşırı gergin (40 mikrovolt) olduğu saptanmıştır.

Bu çalışmadan anlayacağımız gibi PC kaslarının sadece kuvvetli olması yeterli değildir. Kuvvetli ve kontrol edilebilir olması önemlidir.

PC kaslarının kuvvetli olması bu bölgeye olan kan akımını artırır. Daha çok kan, daha fazla hissetmek demektir. Gerek kadınlarda gerekse erkeklerde bu kasların kuvvetlendirilmesi, cinsel ilişki sırasında alınan hazzı artırarak daha kolay ve daha güçlü orgazmlar yaratabilir. Daha fazla haz için aşk kaslarını istemli ve kontrollü olarak kasmayı ve gevşetmeyi bilmek gerekir.

Zayıf aşk kasları kadınlarda vajinal duyarsızlığa ve orgazm olmada zorluğa, erkelerde ise boşalmayı denetleyememeye ve erken boşalmaya neden olabilir. Aşırı gerilimli aşk kasları kadınlarda tekrarlayan sistite, şiddetli mens ağrılarına, vajinal ilişkide ağrıya ve acıya neden olabilir. Hatta çok yüksek bir gerilim var ise ilişki imkânsız ( vajinismus) olabilir. Erkelerde ise aşırı gerilim kronik prostatite, orgazm olamama ya da çok geç orgazm olmaya neden olabilir. Birinci Adım; Aşk Kaslarının Yerini Bulmak, Keşfetmek

Erkekler için, sertleşmiş halde iken penisi aşağı yukarı hareket ettirmek,

Kadınlar için, vajinal girişini hafif bir şekilde açmaya ve kapatmaya çalışmak (bir ayna yardımı ile bakılabilir),

Hem erkekler hem kadınlar için keşifte en kolay yöntem, idrar yaparken aniden idrarınızı durdurmak ve sonra tekrar işemeye devam etmektir. PC kaslarınızı keşfetmek için bunu birkaç kez yapabilirsiniz. Düzenli olarak yapılması önerilmez. İkinci Adım; Keşfedilen Kasların Diğer Kaslardan Bağımsız Olarak Çalıştırmayı Öğrenmek Bu aşamada keşfettiğiniz kasları sıkıp gevşetirken diğer kaslarınıza odaklanmanız gerekir. Örneğin; ilk başlayanlarda çoğunlukla makat çevresindeki kaslarında çalıştırıldığı hissedilebilir. PC kaslarınızı bu kaslardan ayırt etmeniz gerekir. Burada endişe etmeden ve sabırla çalışmanız çok önemlidir. Üçüncü Adım; Keşfedilen Ve Ayırt Edilen Kasların Başlangıçta Gücünü Test Etmek Klinik ortamında erkekler ve kadınlar için Perineometri adında özel aletler kullanılarak yapılabilir. En doğru ölçüm yöntemin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında;

Erkekler sertleşmiş penisin üzerine havlu veya ağırlık koyarak bu kasların gücünü test edebilir.

Kadınlar ise bir ya da iki parmağını vajen içine yerleştirdikten sonra kaslarını sıkarak ve gevşeterek parmaklarda meydana gelen sıkışma hissi ile kasın gücünü değerlendirebilir. Yine vajen içinde parmaklarınızı makas gibi açtıktan sonra PC kaslarınızı sıkarak parmaklarınızı birleştirmeye çalışabilirsiniz.

Kasların keşfi gerçekleştikten sonra güçlendirmeye başlamak gerekir. Güçlendirme sırasında yapılan egzersizlerde nefes kontrolünün de olması çok önemlidir. Egzersizler sırasında düzenli nefes alıp vermeye çalışın. Nefesinizi tutmayın ya da derin derin nefes almayın. Bu egzersizleri oturarak, ayakta, yatarak ve her yerde yapabilirsiniz.