Aşk kaslarını keşfet, bağımsızlaştır ve güçlendir!

Klinik ortamında erkekler ve kadınlar için Perineometri adında özel aletler kullanılarak yapılabilir. En doğru ölçüm yöntemin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında; Erkekler sertleşmiş penisin üzerine havlu veya ağırlık koyarak bu kasların gücünü test edebilir. Kadınlar ise bir ya da iki parmağını vajen içine yerleştirdikten sonra kaslarını sıkarak ve gevşeterek parmaklarda meydana gelen sıkışma hissi ile kasın gücünü değerlendirebilir. Yine vajen içinde parmaklarınızı makas gibi açtıktan sonra PC kaslarınızı sıkarak parmaklarınızı birleştirmeye çalışabilirsiniz. Kasların keşfi gerçekleştikten sonra güçlendirmeye başlamak gerekir. Güçlendirme sırasında yapılan egzersizlerde nefes kontrolünün de olması çok önemlidir. Egzersizler sırasında düzenli nefes alıp vermeye çalışın. Nefesinizi tutmayın ya da derin derin nefes almayın. Bu egzersizleri oturarak, ayakta, yatarak ve her yerde yapabilirsiniz.

Güçlendirme için;

0-2. hafta; günde 3 kez, her seferinde 100 defa ( toplamda 300 defa/gün) PC kaslarınızı ritmik olarak kasın ve bırakın. 1 kez kasmak ve gevşetmek ortalama 1 saniye sürer.

2-4. hafta; günde 10 kez, her seferinde 10 defa ( toplamda 100 defa/gün) 3 saniye kasılı, 3 saniye gevşek olacak şekilde kasıp gevşetin.

4-6. hafta; günde 10 kez, her seferinde 10 defa ( toplamda 100 defa/gün) 3 aşamada yavaş yavaş kasıp 5 saniye kasılı kalın, yine 3 aşamada yavaş yavaş gevşetip 5 saniye gevşek kalın.

6-8. hafta; 6. haftadan sonra günde 3 kez, sabahları 0-2. hafta egzersizini, öğlenleri 2.-4. hafta egzersizini, akşamları 4.-6. hafta egzersizi uygulayın.

Sekizinci haftadan sonra daha fazla güçlendirme yapmak isteyenler özel bir takım aletler ve manevralar kullanabilir. Bu aletler Kegel egzersiz aletleri olarak bilinir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

www.berkkaratas.com

drberkkaratas@gmail.com