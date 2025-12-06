KADIN

Güzelleşmek isterken 'felç' kalmayın! Burun dolgusu riskli mi?

Estetik dolgu uygulamalarında tehlikenin boyutu tahmin edilenden daha büyük olabilir. Yeni yayımlanan uluslararası bir araştırma, dolgu enjeksiyonlarının nadir de olsa körlük, deri kaybı ve felç gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, artan vaka sayıları karşısında kliniklerin işlem öncesi ultrason kullanarak damar yapısını görüntülemesini ve riskleri en aza indirmesini önerdi. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Yeni yayımlanan uluslararası bir araştırma, estetik dolgu uygulamalarında nadir olsa da ciddi sonuçlar doğurabilen damar tıkanıklığı riskine dikkat çekti. Körlük, deri kaybı ve felç gibi ağır komplikasyonlara karşı uzmanlar, kliniklerde dolgu öncesi ultrason kullanımının zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtti.

DOLGUDA ARTAN POPÜLERLİK, ARTAN RİSKLERİ DE GÜNDEME TAŞIYOR

Kırışıklık giderme ve yüz şekillendirme amacıyla yapılan dolgu işlemleri her geçen yıl yaygınlaşırken, uzmanlar güvenlik protokollerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni araştırma, bu işlemlerin düşündüğünden daha riskli olabileceğini gösterdi.

100 HASTANIN İNCELENDİĞİ ARAŞTIRMA ÇARPICI SONUÇLAR ORTAYA KOYDU

Dr. Rosa Maria Silveira Sigrist liderliğinde yürütülen çalışmada, 2022–2025 yılları arasında altı klinikte tedavi gören 100 hastanın ultrason görüntüleri değerlendirildi.

Araştırmada hastaların yüzde 42’sinde yüzeyel ve derin damarları birbirine bağlayan perforan damarlarda kan akışının olmadığı, üçte birinde ise ana yüz damarlarında akış eksikliği tespit edildi.

EN YÜKSEK TEHLİKE BURUN BÖLGESİNDE

Uzmanlara göre en riskli bölge burun. Çünkü burun damarları, göz çevresi damarlarıyla doğrudan bağlantılı. Yanlış bir enjeksiyon, dolgu maddesinin damarları tıkamasıyla körlük ya da felç gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.

ULTRASON KULLANIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Damar tıkanıklığı tedavisinde genelde hyalüronik asidi çözen hyaluronidaz kullanılıyor. Ancak Sigrist, ultrasonun tıkalı damarın tam konumunu belirlemede kritik rol oynadığını vurguladı. Bu sayede hem doğru tedavi uygulanabilir hem de enjeksiyon sırasında kör nokta riskleri azaltılır.

