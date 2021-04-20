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Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

20.04.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulanırken sürücünün ehliyetsiz olduğu, şahısların üçünün de askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.

Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı. Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

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Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı. Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Denizli

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