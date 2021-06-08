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  4. Asker konvoyunda tehlikeli anlar! Araçlardan sarkıp selfie yaptılar

Asker konvoyunda tehlikeli anlar! Araçlardan sarkıp selfie yaptılar

08.06.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama olmasına rağmen asker eğlencesi konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda selfie yaparak ilerlediler.

Asker konvoyunda tehlikeli anlar! Araçlardan sarkıp selfie yaptılar

Merkez istikametinden, Ankara istikametinde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Ankara yolu üzerinde tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda araçtan sarkarak selfie yapmaları korku dolu anlat yaşattı. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yazikya 4 yil askerlik yapacsklar,40 gun 40 gece ugurlama yapilmasi gerekirdi.bi gun cok ayip etmisler.
altı üstü 6 ay askerlik yapıyorsunuz :)

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